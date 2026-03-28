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O Barbanza

investigan a dos hombres como autores de un delito de estafa y falsificación documental en Rianxo

La Policía Local pide colaboración a la ciudadanía y que adopten medidas de precaución

C. Hierro
28/03/2026 12:32
Material incautado por la Policía Local de Rianxo
Material incautado por la Policía Local de Rianxo
Cedida
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La Policía Local de Rianxo investiga a dos hombres como presuntos autores de un delito de estafa leve y falsificación documental.

 Los implicados, señalan las fuentes policiales, fueron localizados el pasado 24 de marzo en el lugar de A iglesia, en Taragoña, después de recibir el aviso de una vecina que indicaba que esas personas estaban recorriendo las viviendas solicitando donativos. Además, en la misma llamada, indicaron que podrían haber estado implicados en un hurto realizado días antes.

En el momento de la identificación de estas personas, los agentes comprobaron que portaban documentación acreditativa presuntamente falsa de una asociación benéfica. Por esta razón, procedieron a intervenirles el material publicitario, así como documentos relacionados con la supuesta identidad y dos navajas que portaban.

La Policía Local de Rianxo pide colaboración a los vecinos y vecinas del municipio y solicitan que, ante cualquier sospecha por hechos que pudieran ser similares, se adopten medidas de precaución, como puede ser verificar la identificación oficial o contactar con la institución. Además, piden que se avise a las autoridades de manera inmediata.

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