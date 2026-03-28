El pleno de la Diputación aprueba el POS+Social 2026, que reportará un total de 428.598 euros a los cuatro municipios de O Barbanza

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó por unanimidad la aportación del POS+Social 2026

El pleno de la Diputación de A Coruña aprobó ayer por unanimidad de todos los grupos políticos la aportación del POS+Social, que es la línea específica del Plan Únicos dos Concellos destinada a financiar y fortalecer los servicios sociales municipales. Así, este año, ese programa contará con un presupuesto de 8 millones de euros, un 14,3% más que el ejercicio pasado, cuando rondó los 7 millones. En lo que a O Barbanza se refiere, le corresponden 153.628 euros a Ribeira, 127.549 a Boiro, 82.456 a Rianxo y 64.965 a A Pobra.

De la asignación total que le corresponde al Ayuntamiento de Ribeira, 118.528 euros los destinará a reforzar el Servizo de Axuda no Fogar (SAF) en su modalidad de dependencia. Por otro lado, 25.000 euros irán para la ampliación y dotación de las partidas municipales de ayudas de emergencia y necesidad social para las unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad o valoradas por los servicios sociales comunitarios. Y destinará 10.000 euros para la creación o ampliación de los servicios correspondientes al respiro y la conciliación familiar a unidades de convivencia que carezcan de medios económicos suficientes para asegurar la cobertura de esas necesidades.

El 78% a gasto corriente

El Ayuntamiento de Boiro destinará el 77,8% de su asignación del POS+ Social, es decir, 99.227 euros, a gasto corriente. Un total de 41.874 euros serán para ampliar las partidas de emergencia y necesidad social para unidades de convivencia en situación de vulnerabilidad, otros 20.000 euros irán para ampliar el SAF en la modalidad de servicios y atenciones de carácter complementario, y 7.750 euros a la creación o ampliación de los servicios para el respiro y conciliación familiar a unidades de convivencia sin medios económicos para asegurar la cobertura de esas necesidades. Y los 28.321 euros restantes irán a inversiones, comprándose con 17.280 euros 7 camas articuladas y 6 grúas con 17.280 para su préstamo, y 11.041 para adquirir un tótem digital informativo y desarrollar un sitio web específico de catálogo de servicios y tramitaciones y de una plataforma digital para la gestión del envío de avisos y alertas mediante SMS

Por su parte, Rianxo, Rianxo acordó destinar 66.181 de los 82.456 euros que le correspondieron para gastos sociales extraordinarios a gasto corriente, como serán 10.788 euros para completar la atención del SAF; 5.000 euros para asegurar la cobertura de las necesidades básicas de alimentación e higiene personal y del hogar; 10.676 euros para asumir el gasto de los 15 nuevos usuarios de 'Xantar na casa'; 12.087 euros al programa de prevención de las demencias y de envejecimiento activo de personas mayores, que presta conjuntamente con Agadea; 24.000 euros para dar continuidad al servicio de apoyo social y comunitario para atención psicosocial de personas con sufrimiento psíquico o en situaciones de vulnerabilidad, y 3.630 euros para la implantación de la aplicación Cibersad Web para una mayor eficiencia de la prestación del SAF.

Inversiones rianxeiras

En cuanto a inversiones, la propuesta rianxeira incluye los 16.275 euros restantes, como la adquisición de equipamiento técnico, consistente en dos grúas eléctricas por 1.887 euros, para prestar a las personas con dependencia. Igualmente, destinará 14.388 euros a renovar el mobiliario y nuevo sistema de calefacción del inmueble que alberga el departamento de Servizos Sociais, para completar la actuación de mejora energética de dicho edificio, presupuestada en algo más de 66.000 euros, de los que el 20% saldrá de las arcas municipales.

Y el Ayuntamiento pobrense destinará el importe que le ha correspondido a su ‘comedor sobre rodas’ consiste en un servizo de catering de línea caliente para el reparto diario de comida a 24 personas mayores o dependientes que non poden valerse por si mismas para hacer la compra o de comer, fundamentalmente. El otro destino de ese dinero será la ‘cesta da compra’, consistente en una prestación que atiende, con carácter mensual, a una veintena de pobrenses en situación de vulnerabilidad o emergencia social, a las que el Ayuntamiento realiza un envío de la compra. Y, por último, irá para el alquiler de una vivienda de emergencia social, que funciona como recurso habitacional temporal.

Programas y servicios

A través de este fondo, los ayuntamientos podrán financiar programas y servicios como el refuerzo y ampliación del servicio de ayuda a domicilio o 'xantar na casa', actividades de acompañamiento y socialización, programas de conciliación familiar y laboral, servicios de fisioterapia y terapia ocupacional o ayudas directas a personas y familias en riesgo de exclusión. También se permite la contratación o refuerzo de personal técnico y administrativo de los servicios sociales municipales, así como inversiones en infraestructuras y equipamientos sociales que mejoren la atención a la ciudadanía.

Según explicó el presidente provincial, Valentín González Formoso, “o POS+Social é un apoio clave para que os concellos poidan garantir servizos sociais próximos e de calidade, que chegan directamente ás persoas que máis o precisan, especialmente maiores, dependentes ou familias en situación de vulnerabilidade”.