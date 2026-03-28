El Concello de Boiro convoca un proceso para contratar peones para programas de integración laboral

Imagen del Concello de Boiro EC

El Concello de Boiro convoca un proceso selectivo para la confección de una bolsa de empleo para la contratación temporal de peones de servicios carios para programas de integración laboral.

El sistema de acceso será mediante concurso-oposición libre y el plazo de presentación de solicitudes ya está abierto. Las instancias y toda la documentación se podrá entregar mediante registro en la sede electrónica o en el Concello.