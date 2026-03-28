Boiro proyecta arreglar las unitarias de Ponte Beluso y San Ramón en la parroquia de Bealo

Encuentro del alcalde de Boiro con los vecinos de Bealo

El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, presentó a los vecinos de Bealo los proyectos previstos para la parroquia.

Entre ellos destacó las obras para arreglar las escuelas unitarias de Ponte Beluso y San Ramón y la búsqueda de financiación para mejorar el saneamiento en el lugar de Landeiras, lugar que carece de este servicio.

Esta última actuación, señaló, tendría un presupuesto de más de 350.000 euros.