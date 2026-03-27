Amicos e Illas Atlánticas destacan en vísperas del mes del autismo los avances en accesibilidad cognitiva en esos espacios naturales protegidos

La actividad tuvo lugar en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia

La asociación Amicos presentó ayer en el Centro de Visitantes del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia los trabajos de accesibilidad cognitiva realizados en ese espacio natural con la finalidad de hacerlo más comprensible, accesible e inclusivo para todas las personas. La jornada, que forma parte da campaña de sensibilización organizada con motivo de la conmemoración el próximo jueves, 2 de abril, del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, comenzó con un recibimiento por parte de una alumna y de la responsable del CEEPR Amicos, y que dieron paso a un acto en el que las propias personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) tuvieron un papel protagonista.

Uno de los momentos más significativos fue la lectura do manifiesto, realizada por una alumna del CEEPR Amicos y por un residente en el Fogar Amicos, a través de la que reivindicaron la importancia de avanzar hacia una sociedad "máis accesible, comprensible e inclusiva". Posteriormente, el equipo de validadores cognitivos de Amicos fue el encargado de dar a conocer los trabajos desarrollados en las Illas Atlánticas, centrados en la adaptación de las comunicaciones del entorno a través de pictogramas y señalización visual, herramientas clave para facilitar la comprensión del espacio y favorecer la autonomía de todas las personas.

Puesta en valor

El acto contó también con la intervención de José Antonio Fernández, 'Pepín', director-conservador del Parque Nacional Marítimo-Terrestre das Illas Atlánticas de Galicia, que puso en valor los trabajos realizados en la zona en materia de accesibilidad. Asimismo, destacó una colaboración mutua que se extiende desde hace varios años en los ámbito medioambiental y social, con el apoyo constante de dicha entidad a las actividades de los activistas de Amicos. Por su parte, la directora xeral de Igualdade de la Xunta de Galicia, María Quintiana, destacó la relevancia de iniciativas como esta para garantizar la igualdad de oportunidades y el acceso universal a los recursos y al patrimonio natural.

De esa manera, Quintana indicó que “a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Política Social, quere poñer en valor o traballo fundamental que entidades como Amicos desenvolven ao longo de todo o ano, especialmente na visibilización e apoio ás persoas con autismo. Nun contexto no que a sociedade avanza a gran velocidade, resulta imprescindible deter a mirada na realidade destas persoas e seguir impulsando medidas que garantan a súa inclusión plena".

En este sentido, detalló que "iniciativas que apostan pola adaptación de espazos públicos e naturais son clave para asegurar a igualdade de oportunidades no acceso e desfrute do entorno. Esta campaña representa moito máis ca unha acción puntual: é unha mostra do traballo en rede entre administración, entidades e comunidade para construír contornas máis accesibles e inclusivas. A Xunta reafirma así o seu compromiso de seguir avanzando cara a unha Galicia máis igualitaria e xusta para todas as persoas".

Paso adelante

Desde Amicos subrayaron que los trabajos presentados suponen "un paso adiante na adaptación cognitiva de espazos naturais de alto valor ambiental como o Parque Nacional das Illas Atlánticas, contribuíndo a que todas as persoas poidan comprender, interpretar e desfrutar destes entornos en igualdade de condicións". Esta iniciativa se enmarca en la campaña 'Rede que inclúe', con la que Amicos busca implicar al conjunto de la sociedad, formada por administraciones, empresas y ciudadanía en la construcción de un entorno más accesible, inclusivo y respetuoso con la diversidad. La jornada se completó con una actividad participativa y lúdica, un juego inclusivo tipo 'Pasapalabra', orientado a desmontar mitos sobre el autismo y fomentar la sensibilización entre las personas asistentes.

Unas 500.000 personas tienen TEA en España, lo que indica una prevalencia de una persona por cada 100 nacimientos, según indicaron desde Amicos, que precisa que, a pesar del incremento en la inclusión y la normalización del TEA en los últimos años, "segue estando rodeado de mitos". Por ello, señala que, un año más, el objetivo de la campaña impulsada por Autismo España pasa por resaltar que cada caso personal es único. "Por iso, é importante concienciar sobre a importancia e a necesidade duns apoios especializados e individualizados que se adapten á etapa do ciclo vital de cada unha destas persoas. E para conseguilo é vital reclamar unha maior implicación de tódolos axentes sociais para a defensa dunha boa calidade de vida e unha sociedade equitativa, en igualdade de condicións", subrayó.