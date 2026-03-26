Vecinas de Aguiño protagonizan con música y un debate el acto de inauguración de la restauración del lavadero de Penisqueira

El evento celebrado en el renovado lavadero de Penisqueira contó con la actuación musical de las cantareiras As Sete Linguas, de la asociación Francisco Lorenzo Mariño

El lavadero de Penisqueira, con unas panorámica incomparables de la bocana de la Ría de Arousa, ha quedado completamente restaurado después de las obras de rehabilitación y puesta en valor a las que fue sometido este elemento patrimonial con la ejecución a cargo de la empresa Sograni SA, que resultó ser la adjudicataria por un importe de casi 48.200 euros.

La intervención consistió en el desbroce de la vegetación del entorno, la renovación del conjunto de canalizaciones que suministran la instalación de agua, el repicado de los muros de cachotería de granito, la formación de fondo del lavadero y estanque con mortero de cal hidrófugo y el acondicionamiento manual de las piezas deterioradas y disgregadas por la erosión. A mayores, se creó una zona de mirador mediante una pequeña grada de piedra y se habilitó un sendero con pavimento de piezas de granito para conectar con el camino público lindero.

Hacer comunidad

Durante ese acto se destacó que ese elemento tiene un significado mucho más allá de ser un lugar para lavar la ropa, pues era un punto de encuentro en el que las mujeres hacían comunidad. Y eso fue lo que, con la participación de las lavandeiras como Pura Fernández, 'Pepucha' Ayaso y Hortensia González, de 82, 86 y 88 años, que ofrecieron sus testimonios sobre cómo era la vida de antaño alrededor de los ríos, entre algunas anécdotas que vivieron.

Se trató de recuperar aquellas vivencias a través de una escenificación en ese evento que estuvo cargado de debate con la participación de vecinas de la parroquia aguiñense, y en el que no faltó la música a cargo de las cantareiras As Sete Linguas, de la asociación Francisco Lorenzo Mariño. "Este é un espazo que vai moito máis alá de ser un recurso turístico situado na parroquia de Aguiño; é parte da nosa historia, onde conflúen a auga doce e a auga salgada. Aquí reuníanse as nosas nais, as nosas avoas e lavaban a roupa, pero tamén cantaban, charlaban, narraban contos... Dalgún xeito, hoxe escenificamos aquí aqueles tempos", manifestó la alcaldesa, María Sampedro.