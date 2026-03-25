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O Barbanza

Declarado un incendio forestal, que se inició en Boiro, que ya amenazó una aldea en A Pobra y se acercó a la Autovía do Barbanza

Las primeras estimaciones apuntan a que la superficie calcinada superar las diez hectáreas de zona arbolada, pero el fuego sigue activo

Chechu López
25/03/2026 16:16
El fuego incluso se acercó a la Autovía do Barbanza, cerca de su salida en A Mercé
El fuego incluso se acercó a la Autovía do Barbanza, cerca de su salida en A Mercé
Chechu Río
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Un incendio forestal que se declaró en torno a la una y media de esta tarde en una zona situada por encima del campo de fútbol de A Miña, en la parroquia boirense de Lampón, se ha extendido, siendo avivado por las fuertes rachas de viento y saltando las pistas de tierra, hacia el vecino municipio de A Pobra, donde ha amenazado a la aldea de Vilariño, llegando a acercarse a unos 50 metros de las casas, pero los equipos de extinción movilizados lograron evitar su avance, y están tratando de cortar el frente que se dirige hacia el núcleo de población de Ouxo. 

Además, las llamas se acercaron a la Autovía do Barbanza, en una zona situada en las inmediaciones de la salida de A Mercé. Según informaron fuentes de la Consellería de Medio Rural, el incendio se inició a las 13.34 horas, ya ha afectado a una superficie arbolada de diez hectáreas, según las primeras estimaciones, y sigue activo. Entre los medios movilizados figuras dos hidroaviones, dos helicópteros, nueve brigadas -incluyendo a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de A Pobra y el servicio municipal de emergencias boirense-, seis agentes del distrito forestas y ocho motobombas.

Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra participan en las labores de extinción del incendio forestal
Voluntarios de la agrupación de Protección Civil de A Pobra participan en las labores de extinción del incendio forestal
Chechu Río

Habrá ampliación

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