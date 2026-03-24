Tres colegios de Rianxo se hermanan con escuelas de los campamentos de refugiados saharauis, para las que ultiman sus envíos de material educativo

Alumnos de colegios rianxeiros ultiman el envío de material educativo elaborado por su propio alumnado a escuelas de campamentos de refugiados saharauis

Los colegios ‘Ana María Diéguez’ de Asados, ‘Xosé María Brea Segade’ de Taragoña y ‘Castelao’ de Rianxo se acaban de hermanar con otras tantas escuelas de los campamentos de refugiados saharauis de Bojador, en Tindouf. como son ‘Mahfud Ali Beiba’, ‘Salem Ahmed Barikhalla’ y ‘Elel Andalla’, para las que ultiman sus primeros envíos de material educativo que elaboraron, ya fuesen juegos de mesa, libros, diccionarios en imágenes, guías de Rianxo, vídeos presentando su colegio u otros. Y desde el Sáhara viajarán hacia Rianxo tres paquetes con trabajos escolares de niño y niñas saharauis.

Desde la comisión educativa de la Asociación Galega de Solidariedade co Pobo Saharaui en O Barbanza indican que se trata de uno de sus proyectos en colaboración con el Ministerio de Educación de la República Árabe Saharaui Democrática, y subraya que los tres centros de enseñanza rianxeiros participan por segundo año consecutivo en iniciativas solidarias con el pueblo saharaui, pues el curso pasado, dentro del proyecto ‘Abrigo e acubillo’, descubrieron a través de charlas la realidad de los campamentos de refugiados en el desierto del Sáhara y elaboraron colchas solidarias, que se sortearon en un festival en apoyo al pueblo saharaui en Rianxo. En el curso actual son los CEIPP de Artes y de Olveira los que se implicaron en esta iniciativa y que también elaboraron colchas solidarias que serán sorteadas en un festival después de Semana Santa.

Solidariedade Galega co Pobo Saharaui está buscando dar a conocer la causa del pueblo saharaui y la dura realidad de los campamentos de refugiados, así como desarrollar iniciativas solidarias que permitan financiar proyectos como 'Vacacións en Paz', que consiste en la acogida temporal en familias de menores saharaui, durante los meses do verano. "Neste momento está aberta a campaña de novas familias de acollida para Vacacións en Paz 2026", indicó Covadonga Rodríguez, delegada de Sogaps en O Barbanza, quien agregó que "os proxectos en centros escolares, coordinados pola comisión de ensino, constitúen unha parte fundamental do traballo de sensibilización e fomento da solidariedade entre os pobos".

Alumnos de colegios rianxeiros ultiman el envío de material educativo elaborado por su propio alumnado a escuelas de campamentos de refugiados saharauis