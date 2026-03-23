Las imposiciones de medallas a una treintena de nuevos cofrades marcó el inició de la programación de Semana Santa en Boiro y Rianxo

El arzobispo compostelano, Francisco José Prieto, en el centro de la imagen, presidió los actos de inicio de la Semana Santa en Rianxo

La imposición de 15 medallas a nuevos cofrades de la Irmandade da Paixón de Cristo de Rianxo y de otras tantas en la Irmandade do Cristo da Misericordia de Boiro marcaron a última hora del sábado el inicio de las programaciones de Semana Santa en ambas localidades. Además, en la villa boirense, el evento más destacado fue la lectura del pregón de Carlos María López del Río, un vecino de Boiro del que la hermana mayor de dicha hermandad, María José Figueroa, hizo una introducción, en la que destacó que es “una persona gran admiradora y defensora de Boiro y de sus costumbres”, además de que “su padre fue muy respetado en el pueblo, tratándose del médico don Gonzalo, y la familia de su madre está vinculada al pueblo desde el siglo XVI”.

Figueroa recordó también de Carlos María López que, en sus conversaciones, “contaba con orgullo lo que significa para él nacer en una familia, que aunque imperfecta como muchas otras, le enseñó la importancia del cumplimiento del deber y el amor al trabajo”. Y agregó que López del Río se describe como “una persona en busca de la verdad, lo cual es un claro nexo para las tres disciplinas que marcaron su vida: la filosofía, la medicina y la fe”. Y concluyó diciendo que, aunque lleva viviendo fuera de Boiro desde que comenzó sus estudios universitarios y ejerciendo su profesión en la consulta de Odontología, “no duda cada vez que tiene tiempo en volver a su pueblo y disfrutar de su entorno y personas”, puntualizó.

Carlos López del Río leyó el pregón de la Semana Santa de Boiro en la iglesia de Santa Baia

Título a perpetuidad

Los nuevos cofrades de la Irmandade do Cristo da Misericordia, entre los que había varios menores,posaron junto al título de 'Deputado Maior de Honra' otorgado a Manuel García Barreiro

Además, fue un acto en el que se otorgó la distinción de ‘Deputado Maior de Honra’, con carácter de perpetuidad y a título póstumo, a Manuel García Barreiro, por su entrega y dedicación a la cofradía en sus dos décadas de existencia. Así, se hizo efectivo un acuerdo adoptado por su junta directiva en sesión extraordinaria del 15 de septiembre de 2025. Desde la Irmandade do Cristo da Misericordia se señala que la programación de la Semana Santa se retomará los días 25, 26 y 27, con el Triduo á Virxe das Dores, celebrándose el viernes (20.30) misa y procesión. El domingo 29 de marzo se desarrollará la bendición de ramos en el Cruceiro de Bao (11.30), con procesión y misa solemne.

La Irmandade do Cristo da Misericordia otorgó, a título póstumo y con carácter de perpetuidad, a Manuel García Barreiro la distinción ‘Deputado Maior de Honra’ por su 20 años de entrega a la entidad

El 1 de abril, Miércoles Santo, habrá la procesión de Nosa Señora da Piedade (22.00), y el Jueves Santo será la jornada en la que se desarrollará la Cena de Cristo, Lavatorio, Hora Santa (20.30) y procesión del Ecce Homo y Virxe da Amargura (22.30). El Viernes Santo se celebrará la Pasión de Cristo (19.30), Desenclavo (20.30) y la procesión del Santo Entierro (21.30). La programación de los actos continuará el sábado 4 con la celebración de la solemne Vigilia Pascual (21.00) y al día siguiente, a las 12 del mediodía, concluirán las actividades con la misa solemne del Domingo de Pascua de Resurrección.

XV aniversario

En el caso de Rianxo, la Irmandade da Paixón de Cristo, que celebra el 15º aniversario de la fundación, dio el pistoletazo de salida a sus actividades en la iglesia parroquial de Santa Columba. Fue con una ceremonia solemne, que contó con una gran afluencia de gente, y que estuvo presidida por el arzobispo de Santiago de Compostela, Francisco José Prieto, y que estuvo concelebrada por el hermano Pascual, que es cofrade de honor de la hermandad, y el párroco Marcelino Sánchez. Fue el arzobispo el encargado de la imposición de medallas a nuevos 11 cofrades y a cuatro aspirantes -menores de edad- y se nombró al propio Francisco José Prieto como cofrade de honor.

Antes de las celebraciones centrales, las próximas actividades llegarán los días 25, 26 y 27 de marzo con el Triduo de Nosa Señora dos Dolores, con misa los dos primeros días a las 19.00 horas, siendo la última el Viernes de Dolores a las 20.00 horas, seguida de procesión. El 29 de marzo saldrá la procesión de la iglesia de Santa Columba (11.00) hasta la capilla de A Guadalupe, donde será la bendición de los ramos, y se regresará al templo parroquial para oficiar la misa.

El Miércoles Santo saldrá el Vía Crucis penitencial a las 21.00 por las calles del casco urbano, mientras que el jueves saldrá otra procesión a la misma hora. El Viernes Santo se celebrarán el Encuentro (11.00), Santos Oficios, Adoración de la Cruz y Desenclavo (19.00) y Santo Entierro (22.00), y el 5 de abril se llevará a cabo el Encuentro del Santo Cristo Resucitado con su Madre.

A Pobra volverá a ser la localidad de O Barbanza y su entorno en la que se celebren un mayor número de procesiones, además de ser las más antiguas -existen registros de 1606-, numerosas y que suscitan gran fervor. Mientras que en la parroquia de Santa María A Antiga do Caramiñal, con las cofradías de Nosa Señora das Dores y de Santo Cristo e Oración no Horto, saldrán 7 procesiones, en la de Santiago de O Deán, con la Cofradía da Soedade e Santo Enterro, habrá 4.

La Dolorosa

Las actividades comenzarán este próximo viernes, cuando saldrá la procesión de La Dolorosa a las nueve de la noche, mientras que al día siguiente será Elena Bernández, presidenta de la Junta de cofradías de Semana Santa de Santiago de Compostela, la pregonera (20.30), justo una hora después de la misa de la cofradía y la imposición de distintivos a los tres nuevos cofrades. Con motivo del Domingo de Ramos habrá procesión en Santa María A Antiga (11.30, Cantón da Leña), con la imagen de San Juan Evangelista, y niños del catecismo representarán a los apóstoles y Jesús ataviados con túnicas y portando palmas, mientras que La Borriquita será en O Castelo (12.30), y en ambos casos será para escenificar la entrada de Jesús en Jerusalén.

A las diez de la noche del 1 de abril tendrá lugar el Vía Crucis con salida (22.00) de la capilla del cementerio de O Caramiñal con la imagen de Cristo Crucificado portada por 30 costaleros, mientras que en O Castelo (19.30) habrá una misa en memoria de los cofrades difuntos y la imposición de medallas. El Jueves Santo saldrán el Ecce Homo, el Nazareno y el Paso de Jesús en el Huerto de los Olivos (19.00) en O Caramiñal, y en O Deán partirá la procesión del Beso de Judas y La Sentencia de Pilato, acompañada de la Banda Ateneo Musical de A Pobra.

Actos centrales

El Viernes Santo serán el Sermón y la procesión del Encuentro (11.00) y la de Os Caladiños (23.00) en O Caramiñal; y en O Castelo habrá el Sermón del Desenclavo (19.30) y saldrá la procesión del Santo Entierro, donde el sábado será la procesión de La Soledad a partir de las nueve de la noche. Por último, el Domingo de Pascua saldrá nuevamente en procesión la imagen de Jesús Resucitado (12.30) portada por 20 personas y que en 2023 contó con seis mujeres.

La imagen de Jesús Resucitado volverá a salir en procesión por O Caramiñal el Domingo de Pascua Checvhu Río

Por su parte, la Unidad Pastoral de Ribeira están ultimando la programación de actos litúrgicos de Semana Santa, que está previsto que se hagan oficiales en las próximas horas, aunque previsiblemente no diferirán demasiado de los de las últimas ediciones. Así, entre las más destacadas figuran desde este miércoles 25 el Triduo na Honra da Virxe dos Dores, con misas a las 20.30, siendo solemne la del viernes 27. El domingo 29 habrá bendición de ramos en el atrio de la iglesia de Santa Clara (10.00) y en O Monumento (12.00), desde donde partirá la procesión de La Borriquita hasta el atrio de la iglesia parroquial de Santa Uxía, para celebrar la misa solemne.

El Jueves Santo estar´centrado en la Santa Cena que transcurrirá en Corrubedo, Oleiros y Aguiño a las 17.00 horas, en Olveira y Artes a las 18.30 horas y en Santa Uxía con Santa Cena (19.30), Procesión del Paso (21.00) y Hora Santa (22.30). Con la Pasión del Señor, el Viernes Santo habrá el Vía Crucis en Oleiros (10.00), en Corrubedo, Oleiros y Aguiño (17.00), en Olveira y Artes (18.30) y en Santa Uxía con el Sermón del Encuentro (11.30 horas), Pasión (19.00), Sermón de las 7 Palabras y Desenclavo (20.00) y procesión del Santo Entierro (21.00). Tras la Vigilia Pascual conjunta de la UPA a las 22.00 horas del sábado 4, en la que tendrá lugar la bendición del fuego y del agua, los asistentes tendrán la oportunidad de degustar un cordero y roscón de Pascua, llegará el Domingo de Resurrección, en el que habrá misas en Aguiño, Artes y Santa Clara (11.00) y en Olveira, Corrubedo, Oleiros y Santa Uxía (12.30).