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O Barbanza

La Diputación destinó 37.286 euros a actividades e inversiones de tres protectoras de animales de la zona

Chechu López
23/03/2026 06:30
La Protectora de Animais ‘Moura’ logró 4.435,20 euros de ayuda para la adquisición de mobiliario y jaulas
La Protectora de Animais ‘Moura’ logró 4.435,20 euros de ayuda para la adquisición de mobiliario y jaulas
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La Diputación de A Coruña destina este año un total de 37.286,40 euros a apoyar la labor diaria que desarrollan tres protectoras de animales domésticos de la comarca barbanzana, con la finalidad de que todas ellas puedan desarrollar actividades e, incluso, alguna de ellas pueda realizar inversiones de mejora de sus instalaciones. 

Así, lo dio a conocer la institución provincial tras publicar la concesión provisional de esas subvenciones para toda su área de influencia y que asciende a un total de 178.978,40 euros, que beneficiarán a varias organizaciones, a las que refuerza su apoyo al calificar de “esencial” su trabajo para avanzar hacia una sociedad más responsable y comprometida con el bienestar animal. 

En lo que actividades se refiere, ‘Save an Angel-Os Olvidados’, de Ribeira, recibirá 13.920 euros; la Asociación Protectora de Animais ‘Moura’, de A Pobra, obtuvo 10.841,60 euros, y a ‘Callejeros Barbanza’ le otorgó 8.089,60 euros. Por su parte, ‘Moura’ logró 4.435,20 euros de ayuda para la adquisición de mobiliario y jaulas.

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