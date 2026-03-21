La Diputación ensalza en la feria ‘B-Travel’ de Barcelona la tradición conserveira de O Barbanza como eje del turismo industrial

El vicepresidente provincial, Xosé Regueira, profundizó en los atractivos del geodestino comarcal barbanzano Cedida

La Diputación de A Coruña participa este fin de semana en la feria internacional ‘B-Travel’, que se celebra en Barcelona, y su área de Turismo, que dirige el vicepresidente Xosé Regueira, dio a conocer esta mañana a los asistentes a este foro la apuesta de la institución provincial por el turismo industrial como uno de los ejes estratégicos de su oferta, con especial referencia a O Barbanza, dentro de su propuest ‘Historia da conserva na provincia da Coruña’, centrada en la puesta en valor del patrimonio industrial y enogastronómico, vinculado al sector conserveiro.

Así, Regueira profundizó en la tradición conservera de la provincia y, más en concreto, en la del geodestino de la comarca barbanzana, donde esa actividad productiva contribuye a conformar el paisaxe, la economía y la identidad social. La propuesta dada a conocer puso el foco en la calidad de los productos del mar, tanto frescos como en conserva, y en su vinculación con la cultura local, así como en el maridaje con los vino de la Indicación Xeofráfica Protexida (IXP) ‘Terras do Barbanza e Iria’.

El vicepresidente y diputado de Turismo subrayó que las políticas provinciales se deben orientar a “fortalecer os sectores produtivos” y a “construír experiencias auténticas baseadas na identidade galega”. En este sentido, reivindicó el potencial del rural “como espazo estratéxico e cheo de vitalidade, capaz de ofrecer experiencias verdadeiras ao tempo que se preservan os valores propios”.

Durante su intervención, Regueira explicó que la propuesta presentada en ‘B-Travel’ incluye el proyecto del centro de interpretación de la conserva de O Barbanza y destacó el papel histórico de esa industria en el conjunto del litoral gallego. Así, recordó que la tradición conservera está presente a lo largo de toda la costa y puso en valor su origen, ligado en buena medida a la llegada de industriales catalanes, a los que posteriormente se sumaron maragatos y portugueses, configurando un sector que se fue expandiendo y diversificando con el paso del tiempo.

“Hai unha tradición asentada desde hai moitos séculos e viñemos contar un relato que tamén conecta con Cataluña, onde estamos hoxe, xa que a nosa industria conserveira chegou a Galicia da man, sobre todo, dos cataláns”, dijo el diputado, quien agregó que “buscamos na gastronomía o primeiro leitmotiv para convidar a visitar Galicia e falar de industria, pero tamén da relación co territorio e da necesidade de reivindicar un turismo de calidade, baseado na nosa identidade e na excelencia das experiencias que podemos ofrecer”.