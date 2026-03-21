Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Ambar acerca a la ciudadanía herramientas clave para facilitar el acceso a servicios esenciales y promover la mejora de su calidad de vida

Chechu López
21/03/2026 06:00
Esta actividad, que tuvo lugar en el centro de interpretación de los castros de Baroña, fue impartida por Raquel Lojo, trabajadora social de Ambar
Esta actividad, que tuvo lugar en el centro de interpretación de los castros de Baroña, fue impartida por Raquel Lojo, trabajadora social de Ambar
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La asociación Ambar celebró una jornada informativa y de diálogo, que impartió su trabajadora social Raquel Lojo, sobre herramientas clave para facilitar a la ciudadanía el acceso a servicios esenciales y, en última instancia, promover la mejora de la calidad de vida de los participantes. Así, a través de esa acción, los asistentes pudieron profundizar en el conocimiento de los diversos procedimientos o trámites administrativos y los recursos disponibles que, a menudo, resultan complejos de gestionar.

Desde Ambar apuntaron que la jornada no sólo funcionó como una sesión informativa, sino también como un espacio de diálogo en el que todos ellos pudieron compartir experiencias, y se resolvieron inquietudes de manera directa. Esta actividad, que cuenta con financiación de la Consellería de Política social e Igualdade a través de fondos europeos, se enmarcó dentro de un conjunto de unas jornadas que se llevarán a cabo en varios municipios de O Barbanza y de su entorno, como ocurrió con la referida, que tuvo lugar en el centro de interpretación de los castros de Baroña.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina