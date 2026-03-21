Ambar acerca a la ciudadanía herramientas clave para facilitar el acceso a servicios esenciales y promover la mejora de su calidad de vida

Esta actividad, que tuvo lugar en el centro de interpretación de los castros de Baroña, fue impartida por Raquel Lojo, trabajadora social de Ambar

La asociación Ambar celebró una jornada informativa y de diálogo, que impartió su trabajadora social Raquel Lojo, sobre herramientas clave para facilitar a la ciudadanía el acceso a servicios esenciales y, en última instancia, promover la mejora de la calidad de vida de los participantes. Así, a través de esa acción, los asistentes pudieron profundizar en el conocimiento de los diversos procedimientos o trámites administrativos y los recursos disponibles que, a menudo, resultan complejos de gestionar.

Desde Ambar apuntaron que la jornada no sólo funcionó como una sesión informativa, sino también como un espacio de diálogo en el que todos ellos pudieron compartir experiencias, y se resolvieron inquietudes de manera directa. Esta actividad, que cuenta con financiación de la Consellería de Política social e Igualdade a través de fondos europeos, se enmarcó dentro de un conjunto de unas jornadas que se llevarán a cabo en varios municipios de O Barbanza y de su entorno, como ocurrió con la referida, que tuvo lugar en el centro de interpretación de los castros de Baroña.