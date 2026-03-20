La Diputación de A Coruña promociona el turismo industrial y patrimonio enogastrónomico de O Barbanza en la feria ‘B-Travel’ de Barcelona

La induystria de la conserva, que promocionó la Mancomunidade Barbanza Arousa en Fitur, en Madrid, tiene presencia este fin de semana en la lferia turística de la ciudad condal

La Diputación de A Coruña participa un ano más en la feria internacional de turismo ‘B-Travel’ que se celebra en Barcelona hasta este domingo. Como ya sucedió en pasadas ediciones, su área provincial de Turismo, que dirige Xosé Regueira, llevará a este foro su apuesta por el turismo industrial como uno de los ejes estratégicos da la oferta turística de la comarca barbanzana.

Así, en el marco del espacio ‘B-Industrial’, área temática especializada en turismo industrial dentro de dicho salón, la institución provincial presentará mañana, 21 de marzo, la propuesta titulada ‘Historia da conserva na provincia da Coruña’, que se centrará en poner en valor el patrimonio industrial y gastronómico vinculado al sector conservero.

Xosé Regueira destaca que las políticas provinciales se deben orientar a “fortalecer os sectores produtivos” y a “construír experiencias auténticas baseadas na identidade galega”. En este sentido, reivindica el potencial del rural “como espazo estratéxico e cheo de vitalidade, capaz de ofrecer experiencias verdadeiras ao tempo que se preservan os valores propios”.

Arraigo

El diputado del departamento provincial de Turismo precisa que se trata de una industria con arraigo en el territorio y que en el trascurso de dicha presentación presentación se profundizará en la tradición conservera de la provincia, especialmente de O Barbanza, “onde esta industria contribuíu a conformar a paisaxe, a economía e a identidade social”. Dicha propuesta pondrá el foco en la calidad de los productos del mar, tanto frescos como en conserva, y en su vinculación con la cultura local, así como en el maridaje con los vinos de la Indicación Xeográfica Protexida (IXP) ‘Terras do Barbanza e Iria’.

En este sentido, desde la Diputación coruñesa se busca dar continuidad a la estrategia de promoción del turismo industrial y enogastronómico que llevó a anteriores ediciones de dicha feria en la ciudad condal, impulsando en esta ocasión las experiencias que permiten conocer tanto el pasado como el presente de la industria conservera y vitivinícola a través de visitas a instalaciones, degustaciones y propuestas que conectan el patrimonio con el turismo experiencial.

La participación de la institución provincial en este evento responde al objetivo de “consolidar o turismo industrial e gastronómico como un dos piares da súa estratexia turística, promovendo a provincia como un destino singular baseado na autenticidade, na identidade propia e na calidade das súas experiencias”.