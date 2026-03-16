Ribeira impartirá clases para obtener el certificado Comdix y sobre creación de contenido con IA

Un curso anterior en el Aula CeMIT de Ribeira DA

La concejalía de Innovación y Nuevas Tecnologías de Ribeira prepara nuevos cursos para el segundo trimestre del año en el Aula CeMIT, que incluyen clases de preparación para obtener el certificado Comdix de competencias digitales y de creaciones de contenido con Inteligencia Artificial.

El mes de abril arrancará con la preparación del Comdix nivel intermedio de cara a hacer el examen para obtener el Certificado de Competencias Dixitais, “un certificado cada vez máis demandado”, indican en concejal del área, Álex Vidal. Las clases tendrán lugar todos los martes, miércoles y jueves, desde el 7 al 23 de abril, en horario de 10 a 11:30 horas.

El temario se divide en cinco bloques: consulta y gestión de la información; comunicación y colaboración; creación de contenidos digitales; bienestar digital; seguridad y privacidad; entorno digital y resolución de problemas.

Las fechas y horarios de los exámenes serán en el miércoles 29 de abril, de 16:30 a 18:30 horas; así como en el jueves 30 de abril, desde las 10 hasta las 12 horas y también de 12 a 14 horas. El plazo de inscripción en las pruebas comienza el 16 de marzo y permanecerá abierto hasta el día 25 del mismo mes, a través de la página web www.cemit.xunta.gal.

Por otro lado, las competencias digitales se trasladarán a las parroquias con el curso “Crea contido con Intelixencia Artificial”, que se impartirá en centro recreativo de Artes, del 6 al 9 de abril, de 10 a 13 horas.

Para más información e inscripciones, contactar al teléfono 981 876 043 o en el correo electrónico cemit.ribeira@xunta.gal.