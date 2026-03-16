Ribeira adjudica la creación de un punto de interpretación y mirador en Punta do Castro

Recreación de la futura instalación Cedida

El Concello de Ribeira continúa avanzando con su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino con la adjudicación de la creación de un mirador-punto de interpretación del paisaje en Punta do Castro, una intervención más con la que se busca poner en valor espacio del municipio con interés cultural, patrimonial y paisajístico situados en el litoral, al mismo tiempo que se busca proteger el territorio.

El diseño propone revitalizar la antigua fábrica de salgadura y consolidar la edificación existente, además de colocar una serie de estructuras de balancín que se levanten como un mirador, reforzando el mecanismo que se identifica con la industria de la salgadura de mediados del siglo XIX.

Recreación de la futura instalación Cedida

El presupuesto de licitación se situó en los 143.848,48 euros, con IVA incluido. La empresa Sonense de Granitos S. L. resultó como adjudicataria por contar con la mejor propuesta de las dos compañías que concurrieron al proceso.

El plazo de ejecución de los trabajos será de tres meses y el precio final del contrato es de 136.656,05 euros, con impuestos incluidos, financiado íntegramente con los fondos Next Generation en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR) que impulsa la Unión Europea.