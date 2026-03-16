El Concello de Boiro celebra el “Xantar de Confraternidade das Persoas Maiores” el 10 de abril

Imagen de la edición pasada Cedida

El Concello de Boiro celebra el próximo viernes 10 de abril el “Xantar de Confraternidade das Persoas Maiores” del año 2026, una cita anual para los adultos de más de 65 años o jubilados del municipio. Las inscripciones para poder asistir tendrán lugar entre el 25 y el 27 de marzo.

El cátering está previsto para un total de 500 comensales y contará con música en director y baile. El precio de la comida será de 25 euros por personas y podrán inscribirse adultos que tengan más de 65 años o prejubilados.

Las inscripciones serán los días 25,26 y 27 de marzo presenciales en la Casa Consistorial de Boiro, en horario de 9 a 13 horas. Los interesados en asistir al xantar deberán acudir con el DNI y, de ser el caso, el documento acreditativo de la condición de jubilado o jubiladad. El pago del menú podrá efectuarse en el propio momento de la inscripción mediante tarjeta bancaria,