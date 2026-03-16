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O Barbanza

El BNG de ribeira reclama más inversión para mejorar el “estado de abandono” del área portuaria

Los nacionalistas denuncian que las deficiencias afectan a las seguridad y el funcionamiento de los muelles

Redacción
16/03/2026 20:45
deficiencias puertos ribeira 1
Estado de las escaleras de piedra del puerto de Aguiño
Cedida
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El BNG de Ribeira denuncia el “estado de abandono e falta de mantemento das instalacións portuarias do municipio”, reclamando a la Xunta más inversión para revertir esta situación. Entre las deficiencias, el BNG señala la falta de limpieza generalizada y el mal estado del pavimento de las carreteras en el puerto, a las que también se suman, apuntan, la falta de una tapa de un sumidero desde hace más de diez días, “facendo que haxa un oco de varios metros que está tapado cunha roda de camión”.

Además, indican que el muelle da Ameixida lleva un mes sin iluminación, y que los puertos de Corrubedo y Castiñeiras sufren cortes de luz constantes.

Asimismo, advierten sobre el estado de las escaleras de piedra del puerto de Aguiño, afirmando que “levan aproximadamente un ano esnaquizadas”, así como el del muro del puerto de Corrubedo, que lleva “meses roto sen que se poñan as pedras novamente no seu sitio”.

“Estamos a falar de problemas básicos de mantemento que afectan directamente á seguridade e ao funcionamento dos peiraos. Non é aceptable que, despois de trasladar as incidencias en numerosas ocasións, a Xunta siga sen actuar”, recrimina el portavoz del Bloque, Luis Pérez.

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