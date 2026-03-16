A Pobra celebra un año más el Día Mundial de la Poesía con un recital abierto al público

Presentación de la actividad en el Concello Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal celebrará este viernes, 20 de marzo, a las 20 horas, la tercera edición de su acto conmemorativo del Día Mundial de la Poesía: un recital de poesía abierto a todos los vecinos. El evento tendrá lugar en el auditorio de la biblioteca y contará con la participación especial de la soprano Esperanza Mara, que ofrecerá una actuación con una voz y puesta en escena únicas.

Tras el éxito de las ediciones anteriores, el Concello pobrense recupera un año más esta iniciativa con la que se busca seguir acercando este género literario a los vecinos y vecinas.

El recital poético estará protagonizado por las voces de Andy da Fonte (A Pobra do Caramiñal), Sara Dieste (A Pobra do Caramiñal), Melina Parada (Ribeira) y Jonatan Jorge Guille (Lugo), que compartirán diferentes textos y creaciones.

La concejala de Cultura, Patricia Lojo, explicó que esta actividad “xurdiu dunha idea que fomos traballando pouco a pouco” y que tiene como objetivo “poñer en valor e potencia o talento local, contando con persoas da contorna para protagonizar o recital”.

Además, el acto incluirá una conclusión a micro abierto, en el que las personas asistentes podrán participar leyendo poemas cara al público.