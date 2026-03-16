Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

A Pobra acoge un acto para abordar el futuro marítimo, empresarial y comercial del territorio

Será el 18 de marzo en el Cine Elma, a las 17 horas

Sandra Rey
16/03/2026 20:55
Fachada marítima de A Pobra do Caramiñal
Imagen de archivo de la fachada marítima de A Pobra do Caramiñal
DA
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

A Pobra do Caramiñal acogerá el 18 de marzo en el Cine Elma, a las 17 horas, un acto institucional para hablar sobre el futuro empresarial, comercial y marítimo del territorio, organizado por la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Trabajadores Puebla.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales con el objetivo de analizar la situación actual del tejido productivo de la comarca y abordar oportunidades de desarrollo vinculadas al comercio, la empresa y el sector marítimo.

El acto contará con la participación de autoridades de la Xunta de Galicia, como el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el secretario general de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, y la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. También, asistirán alcaldes y representantes municipales de la comarca, reforzando el carácter institucional y territorial del encuentro.

Durante la jornada, se abordarán los retos y oportunidades que afrontes los diferentes sectores en el territorio, fomentando el diálogo entre instituciones públicas, asociaciones empresariales y el tejido social y económico de la zona.

Así, el evento pretende consolidarse como espacio de reflexión y cooperación para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo económico local y el fortalecimiento del comercio y de las actividades vinculadas al mar, sectores clave para la comarca de O Barbanza.

Al finalizar las ponencias, los asistentes podrán compartir un vino español ofrecido por el restaurante A Casa de Manuel, generando un momento de encuentro y “networking” entre todos los asistentes. Desde la asociación Puebla quieren trasladar un especial agradecimiento a la Xunta por su apoyol y compromiso con el evento.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina