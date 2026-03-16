A Pobra acoge un acto para abordar el futuro marítimo, empresarial y comercial del territorio

Imagen de archivo de la fachada marítima de A Pobra do Caramiñal DA

A Pobra do Caramiñal acogerá el 18 de marzo en el Cine Elma, a las 17 horas, un acto institucional para hablar sobre el futuro empresarial, comercial y marítimo del territorio, organizado por la Asociación de Empresarios, Comerciantes y Trabajadores Puebla.

El encuentro reunirá a representantes institucionales, empresariales y sociales con el objetivo de analizar la situación actual del tejido productivo de la comarca y abordar oportunidades de desarrollo vinculadas al comercio, la empresa y el sector marítimo.

El acto contará con la participación de autoridades de la Xunta de Galicia, como el conselleiro de Emprego, Comercio e Emigración, José González, la conselleira do Mar, Marta Villaverde, el secretario general de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social, Pablo Fernández, y la conselleira de Medio Rural, Ángeles Vázquez. También, asistirán alcaldes y representantes municipales de la comarca, reforzando el carácter institucional y territorial del encuentro.

Durante la jornada, se abordarán los retos y oportunidades que afrontes los diferentes sectores en el territorio, fomentando el diálogo entre instituciones públicas, asociaciones empresariales y el tejido social y económico de la zona.

Así, el evento pretende consolidarse como espacio de reflexión y cooperación para impulsar iniciativas que favorezcan el desarrollo económico local y el fortalecimiento del comercio y de las actividades vinculadas al mar, sectores clave para la comarca de O Barbanza.

Al finalizar las ponencias, los asistentes podrán compartir un vino español ofrecido por el restaurante A Casa de Manuel, generando un momento de encuentro y “networking” entre todos los asistentes. Desde la asociación Puebla quieren trasladar un especial agradecimiento a la Xunta por su apoyol y compromiso con el evento.