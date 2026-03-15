La robótica de O Barbanza representará a Galicia en el campeonato nacional de Lego

El equipo ‘Robot City Pobra’ de Mega Riveira tras su victoria en el Campeonato Gallego Cedida

Un equipo de O Barbanza resulta vencedor en el Campeonato Gallego de la First Lego League, celebrado este fin de semana en Ferrol, y viajará ahora a Burgos para batirse en el Campeonato de España.

Este programa internacional desafía a jóvenes de entre 4 y 16 años a resolver problemas del mundo real a través de la ciencia y la tecnología. Así, la organización XenTec Barbanza, en colaboración con el Concello de Ribeira, organizó el viaje de los seis equipos de la academia Mega Riveira que asistieron este fin de semana al campeonato.

Allí, el equipo ‘Robot City Pobra’; conformado por Elena, Bianca, Sira, Marcos, Nicolás, Pablo, Ari, y sus dos entrenadores Raúl Sampedro y Manuel Luaces;

se alzó con el primer premio clasificándose así para representar a Galicia en el Campeonato de España que se celebrará en Burgos el próximo sábado 11 de abril.

Los participantes, tal y como explica el fundador de la academia Mega Riveira, Alberto Cascallar, diseñan, construyen y programan robots utilizando la tecnología LEGO. La intención es que los jóvenes investiguen y resuelvan retos científicos actuales, aplicando conceptos matemáticos y científicos de la vida real, desarrollando habilidades y competencias como el trabajo en equipo, la resolución de problemas y la comunicación.

Un proyecto de arqueología

El equipo ‘Robot City Pobra’ apostó este año por un proyecto de innovación, que busca resolver problemas relacionados con el mundo de la arqueología. Para ello contaron con la ayuda de varios arqueólogos e ingenieros informáticos y mostraron una versión beta funcional de ArqueoTech, un sistema rápido, seguro, colaborativo y moderno para arqueólogos de futuro, que preserva la memoria del pasado. En definitiva, una plataforma que resuelve muchos de los problemas que padecen los profesionales del mundo arqueológico con multitud de funciones útiles como ArqueoLab, ArqueoPedia, ArqueoConnect y ArqueoFund.

Además de lo atractivo del proyecto, los jueces valoraron también muy positivamente su trabajo en el juego del robot -una de las actividades que conformó la programación del campeonato- en el que consiguieron un total de 380 puntos.

El jurado profesional destacó también el papel de uno de los componentes del equipo, a ‘Nicolás XV el informático’ tras impartir clases de programación de Python para controlar los robots al resto de sus compañeros y también a los otros tres equipos de Ribeira.

Finalmente, también valoraron el diseño de sus cuatro robots gemelos y los avanzados sistemas mecánicos que utilizaron para desarrollarlos.

Más trofeos para O Barbanza

Por si fuera poco O Barbanza continuó sembrando éxitos en este mismo campeonato con otros dos equipos del

centro Mega Riveira haciéndose con un trofeo. Fueron el equipo ‘Mega builder Team’, tras obtener el primer Premio al Diseño del Robot, y el equipo ‘Mega Ribeira Super Lego’ con el segundo Premio Deputación da Coruña a los Valores First.

Ahora Mega Riveira se despide con buen sabor de boca de Ferrol, pero ya se prepara para poner la robótica barbanzana en el mapa nacional.