El comercio local barbanzano se implicará con Amicos en la visibilización del autismo tejiendo una ‘rede que inclúe’

La asociación Amicos dio a conocer esta mañana en su Centro de Atención Integral, ubicado en el lugar boirense de Comoxo, su campaña de sensibilización con motivo del Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, que se conmemorará el próximo 2 de abril. Así, bajo el lema ‘Rede que inclúe’, la iniciativa buscará visibilizar el Trastorno del Espectro Autista (TEA) implicando al tejido empresarial de O Barbanza y su entorno, para lo que se cuenta con la implicación de varias patronales de la zona, que participarán activamente en la difusión a través del comercio local.

Desde la organización se explicó el funcionamiento de la campaña, , con la que Amicos continúa trabajando para tejer alianzas entre entidades sociales, centros educativos y tejido económico, promoviendo una sociedad más informada, accesible e inclusiva. Esta iniciativa incluirá la distribución de bolsas regalo entre la clientela de los locales participantes, para lo que se pondrá a disposición de todos ellos alrededor de 4.000 unidades. Para conseguirlas, las personas que realicen compras entre el 23 de marzo y el 12 de abril deberán guardar su ticket o factura y canjearlo posteriormente en el expositor informativo de Amicos, que recorrerá Ribeira, A Pobra, Boiro y Rianxo, así como Padrón, Noia y Porto do Son del 28 de marzo al 11 de abril.

Ilustración

La ilustración que decora las bolsas procede del concurso escolar de dibujo ‘Autismo en liña’, en el que participó más de una decena de aulas de distintos centros educativos de la zona, resultando como propuesta seleccionada la elaborada por Mencía, alumna de 5º curso del colegio Bayón, de Ribeira, que representó su visión del autismo a través de la expresión artística.

Por su parte, Mariana Zurita, alumna do CEEPR Amicos, anunció que también se enviará material y actividades para trabajar en las aulas y sensibilizar sobre el autismo y expresó su deseo de que “os centros escolares se animen e as compartan en redes sociais”, y los ayunbtamientos les pedirán “que iluminen de azul os seus edificios máis importantes e coloquen unha pancarta de apoio ao autismo”.

El gerente de la ABE, Tomás Estévez, subrayó que “esta campaña traballa a concienciación nos alumnos e nas familias sobre a visibilización do autismo, a diversidade, o coidado mediambiental con este tipo de bolsas reutilizables, a importancia do comercio local… Son fíos transversais que se van unindo e que conflúen en moitas dasw actividades e propostas que facemos as patronais, e por iso estamos aquí apoiando e sumándonos a esta iniciativa”.

Adaptaciones

En el marco de esta campaña, Amicos celebrará también el próximo 26 de marzo el acto central en la sede do Parque Nacional Marítimo–Terrestre das Illas Atlánticas para presentar las adaptaciones realizadas en la isla de Sálvora en materia de accesibilidad cognitiva. Desde la asociación precisan que esta acción permitirá adaptar el entorno natural mediante pictogramas y señalización visual para mejorar la comprensión del espacio y facilitar la autonomía y la inclusión de todas las personas que visiten este enclave natural.