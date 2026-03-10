Las dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán cuentan con el primer museo virtual de Galicia

Imagen de la presentación de la iniciativa Cedida

La Xunta presentó ayer el primer museo virtual de un parque natural de Galicia, concretamente del complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán. El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio ambiental y cultural a la ciudadanía a través de espacios digitales interactivos.

De esta manera, a través de la propuesta, que se enmarca el proyecto “Patrimonio natural de cultural de Galicia: do territorio ao museo virtual”, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático busca que las personas usuarias puedan recorrer los paisajes del parque, conocer las especies y los hábitats más representativos, descubrir la historia del territorio y comprender mejor como se formaron esos espacios y por qué son tan valiosos.

“Estes museos virtuais contribuirán a espertar a curiosidade; a animar a coñecer, respectar e valorar a riqueza ambiental da comunidade; a sensibilizar sobre a importancia da súa conservación, e a fortalecer o vínculo entre a sociedade galega e os seus parques naturais”, apuntó ayer durante la presentación la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, quien también avanzó que actualmente ya se está trabajando en el diseño del museo virtual del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

“Os recursos audivisuais, os percorridos guiados e os contidos interactivos permiten que o coñecemento sexa máis próximo, máis ameno e más accesible para todos os públicos”, indicó la directora general.