Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Las dunas de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán cuentan con el primer museo virtual de Galicia

La iniciativa permite conocer el parque natural más a fondo, al mismo tiempo que sensibilizar sobre su conservación

Sandra Rey
10/03/2026 16:48
Imagen de la presentación de la iniciativa
Imagen de la presentación de la iniciativa
Cedida
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Xunta presentó ayer el primer museo virtual de un parque natural de Galicia, concretamente del complejo dunar de Corrubedo y las lagunas de Carregal y Vixán. El objetivo de la iniciativa es acercar el patrimonio ambiental y cultural a la ciudadanía a través de espacios digitales interactivos.

De esta manera, a través de la propuesta, que se enmarca el proyecto “Patrimonio natural de cultural de Galicia: do territorio ao museo virtual”, la Consellería de Medio Ambiente y Cambio Climático busca que las personas usuarias puedan recorrer los paisajes del parque, conocer las especies y los hábitats más representativos, descubrir la historia del territorio y comprender mejor como se formaron esos espacios y por qué son tan valiosos.

“Estes museos virtuais contribuirán a espertar a curiosidade; a animar a coñecer, respectar e valorar a riqueza ambiental da comunidade; a sensibilizar sobre a importancia da súa conservación, e a fortalecer o vínculo entre a sociedade galega e os seus parques naturais”, apuntó ayer durante la presentación la directora general de Patrimonio Natural, Marisol Díaz, quien también avanzó que actualmente ya se está trabajando en el diseño del museo virtual del Parque Natural Baixa Limia-Serra do Xurés.

“Os recursos audivisuais, os percorridos guiados e os contidos interactivos permiten que o coñecemento sexa máis próximo, máis ameno e más accesible para todos os públicos”, indicó la directora general.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina