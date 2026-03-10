La ARE sortea 100 euros en vales de compra por el Día do Pai

Cartel de la campaña ARE

La Asociación Rianxeira de Empresarios (ARE) pone en marcha una nueva campaña con motivo de la celebración del Día do Pai con el sorteo de 100 euros en vales de compra, una iniciativa con la que busca incentivar las ventas del comercio local y seguir dinamizando la actividad del municipio.

Como novedad este año, la campaña incorpora también una acción específica a través de Instagram, con la intención de allegar los negocios locales al público más joven y fomentar la participación de los vecinos en las redes sociales.

La clientela podrá participar en el sorteo de dos manera. Por un lado, registrando los tickets de compra realizados en los negocios asociados a través de la web www.are.gal o escaneando el código QR incluido en el cartel de la campaña. Entre todas las personas participantes en esta modalidad se sorterá un bono de 50 euros.

Por otro lado, también se podrá participar a través de Instagram, siguiendo la cuenta @are.rianxo, mencionando a un amigo o amiga en la publicación del sorteo y compartiendo el "post" en las historias. Entre todas las personas que cumplan estos requisitos se sorteará otro vale de compra de 50 euros.

Desde la ARE señalan que con esta propuesta buscan seguir promoviendo el comercio de proximidad y animar a los vecinos a realizar sus compras en los negocios de la villa, especialmente en fechas señaladas como el Día do Pai. La campaña se desarrollará hasta el 25 de marzo, fecha en la que se realizará el sorteo.