Finalizan las obras de mejora del firme en el lugar de Moimenta, en Boiro

El teniente de alcalde, Luis ruiz, y el concejal, Roberto Lojo, visitando el lugar de la actuación Cedida

El Concello de Boiro concluye la obras para la mejora del firme de un camino en el lugar de Moimenta, en la parroquia de Macenda. El teniente de alcalde, Luis Ruiz, y el concejal, Roberto Lojo, visitaron el lugar para conocer el resultado final de las obras.

Las actuaciones que se llevaron a cabo consistieron en la regularización de la sección libre de un camino de entre 4,5 y 5 metros de sección en la vía con fajas laterales que completan el camino entre 60 y 75 centímetros, suficientes para ejecutar la red de pluviales.

La actuación completa contempla la rehabilitación superficial mediante la aplicación de una nueva capa de rodadura asfáltica para conservar e mejorar las características funcionales de seguridad así como la protección y mejora del conjunto del firme; así como también incorporar una red de recogida de pluviales que evite la mayoría de las escorrentías de aguas de la lluvia que produce el camino.

El importe de las actuaciones asciende a los 91.040,62 euros, financiados mediante la Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader).