O Barbanza

El PSOE de Rianxo lamenta que la oposición no apoyase su moción en defensa del sector del mar

Sandra Rey
10/03/2026 17:31
El portavoz de los socialistas rianxeiros
El PSOE de Rianxo lamenta que los partidos de la oposición –Rianxo en Común, PP y BNG– impidiesen debatir en el último Pleno municipal la moción presentada por los socialistas en defensa del sector del mar.

Según explican, la propuesta proponía instar a la Xunta y al Gobierno central a valorar dos puntos nuevos de vertido para las Rías Bixas (zona Vigo-Pontevedra y Arousa-Noia), siguiendo criterios ambientales, ecológicos y socioeconómicos rigurosos; garantizar la monitorización y análisis periódica de metales pesados y otros contaminantes en los dragados; promover el tratamiento en tierra y alternativas seguras antes de autorizar vertidos; y asegurar la participación activa de las cofradías en la planificación de los dragados y de los puntos de vertido.

“Rianxo non pode mirar para outro lado. Somo vila mariñeira, dependemos da saúde da ría e do futuro do noso sector primario. Negarse a debater é negarse a escoitar e asumir responsabilidades”, apuntan los socialistas.

