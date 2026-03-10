El PSOE de Rianxo lamenta que la oposición no apoyase su moción en defensa del sector del mar
El PSOE de Rianxo lamenta que los partidos de la oposición –Rianxo en Común, PP y BNG– impidiesen debatir en el último Pleno municipal la moción presentada por los socialistas en defensa del sector del mar.
Según explican, la propuesta proponía instar a la Xunta y al Gobierno central a valorar dos puntos nuevos de vertido para las Rías Bixas (zona Vigo-Pontevedra y Arousa-Noia), siguiendo criterios ambientales, ecológicos y socioeconómicos rigurosos; garantizar la monitorización y análisis periódica de metales pesados y otros contaminantes en los dragados; promover el tratamiento en tierra y alternativas seguras antes de autorizar vertidos; y asegurar la participación activa de las cofradías en la planificación de los dragados y de los puntos de vertido.
“Rianxo non pode mirar para outro lado. Somo vila mariñeira, dependemos da saúde da ría e do futuro do noso sector primario. Negarse a debater é negarse a escoitar e asumir responsabilidades”, apuntan los socialistas.