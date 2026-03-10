El programa ‘Capitán Mareas’ vuelve a promover el consumo de pescado entre los escolares

La conselleira en una lonja junto a alumnado de un centro Luis Polo

La conselleira do Mar, Marta Villaverde, inauguró este martes en Ribeira la segunda edición del programa ‘Capitán Mareas’, una iniciativa educativa de Vegalsa-Eroski que procura fomentar el consumo de los productos del mar entre los niños y niñas de ocho a doce años y dar a conocer la actividad pesquera local.

Así, desde marzo a mayo se impartirán 25 talleres en trece lonjas, once gallegas y dos asturianas. De esta forma, además de la rula de Ribeira, estas iniciativas se llevarán a cabo en las de Malpica, Laxe, Burela, Fene, Ferrol, Fisterra, Sada, Baiona, Cangas y más las asturianas de Avilés y Puerto de Vega.

Para el desarrollo de cada acción formativa, se contará con la colaboración de los nueve Grupos de Acción Local Participativo (GALP) y de las cofrarías correspondientes. En el marco de las mismas, los escolares conocerán los testimonios del patrón mayor y de las mariscadoras que les explicarán su trabajo diario en el mar, las artes de pesca de la zona y las propiedades de los productos de temporada. También, tendrán la oportunidad de conocer el funcionamiento de una puja dentro de la visita a las lonjas, siendo una de las actividades más destacadas y que más atrae la atención de los escolares.

Con esta actuación, el departamento que dirige Villaverde da continuidad a su compromiso con la sensibilización y fomento de la introducción de los productos del mar en los hábitos de vida saludables.