El Centro Cultural Simón Varela de Rianxo acoge la presentación del nuevo disco de Mediarea
El evento, organizado por la asociación A Leoira, será el sábado 14 de marzo a las 13:30 horas
El Centro Cultural Simón Varela, en la parroquia de Asados de Rianxo, acoge este sábado, 14 de marzo, la presentación del nuevo disco del cuarteto Mediarea: 'Virando por avante', un disco con un total de nueve composiciones en el que figuran colaboraciones con artistas como Sabela Galbán, María Prado, Alfonso Malvido y las pandereteiras de 3 Pés p'un Banco.
El evento, organizado por la asociación A Leoira, será a las 13:30 horas. Será una jornada de músicas inspiradas en el mar, en la cultura marinera y en la del vino del país.
"Neste tempos de demasiada música plastificada e homoxeneizada, Mediarea demostra que se pode navegar contracorrente e continuar avanzando a base de gaita, acordeón, voz e percusión. Respectando e renovando a tradición a partes iguais, e removendo a quen os segue vendo aferrados aos seus instrumentos", indican desde la organización.