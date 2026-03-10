El Centro Cultural Simón Varela de Rianxo acoge la presentación del nuevo disco de Mediarea

Los integrantes del cuarteto musical DA

El Centro Cultural Simón Varela, en la parroquia de Asados de Rianxo, acoge este sábado, 14 de marzo, la presentación del nuevo disco del cuarteto Mediarea: 'Virando por avante', un disco con un total de nueve composiciones en el que figuran colaboraciones con artistas como Sabela Galbán, María Prado, Alfonso Malvido y las pandereteiras de 3 Pés p'un Banco.

El evento, organizado por la asociación A Leoira, será a las 13:30 horas. Será una jornada de músicas inspiradas en el mar, en la cultura marinera y en la del vino del país.

"Neste tempos de demasiada música plastificada e homoxeneizada, Mediarea demostra que se pode navegar contracorrente e continuar avanzando a base de gaita, acordeón, voz e percusión. Respectando e renovando a tradición a partes iguais, e removendo a quen os segue vendo aferrados aos seus instrumentos", indican desde la organización.