O Barbanza

El alumnado del PIE conjunto de Boiro, Rianxo y A Pobra remata su formación de 30 horas en tareas de limpieza en alojamientos

Chechu López
10/03/2026 05:00
El curso formativo del PIE conjunto en técnicas de procedimientos y limpieza en alojamientos tuvo una duración de 30 horas
La formación de 30 horas de duración en técnicas de procedimientos y limpieza en alojamientos, incluida en el Programa Integrado de Emprego (PIE) que comparten Boiro, Rianxo y A Pobra, ya remató. El alumnado obtuvo preparación profesional sobre higienización y puesta a punto de diferentes superficies, aplicación de productos en habitaciones y zonas comunes en hoteles y otros establecimientos turísticos, así como en materia de prevención de riesgos laborales.

