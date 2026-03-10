O Barbanza
El alumnado del PIE conjunto de Boiro, Rianxo y A Pobra remata su formación de 30 horas en tareas de limpieza en alojamientos
La formación de 30 horas de duración en técnicas de procedimientos y limpieza en alojamientos, incluida en el Programa Integrado de Emprego (PIE) que comparten Boiro, Rianxo y A Pobra, ya remató. El alumnado obtuvo preparación profesional sobre higienización y puesta a punto de diferentes superficies, aplicación de productos en habitaciones y zonas comunes en hoteles y otros establecimientos turísticos, así como en materia de prevención de riesgos laborales.