Boiro recupera el programa "Un café co alcalde" de encuentros vecinales

Imagen de una reunión en 2022 en el marco del mismo programa Cedida

El Concello de Boiro recupera este mes la actividad "Un café co alcalde" de encuentros vecinales en cada parroquia, con el fin de atender sus demandas y necesidades. La primera de esta rueda de reuniones será este jueves, 12 de marzo, a las 20 horas en Moimenta.

Está previsto que se hagan dos encuentros por mes para poder visitar todas las parroquias antes del verano. La finalidad es que los que vecinos y vecinas puedan poner de manifiesto las necesidades conjuntas de cada núcleo poblacional.

Con estas reuniones se busca tener un contacto más directo con la ciudadanía y dar la oportunidad a los boirenses de que trasladen sus peticiones y demandas sin necesidad de desplazarse hasta el Concello. Estos encuentros pretenden, además, servir como complemento de las reuniones con vecinos que el alcalde y concejales y concejalas mantienen semanalmente de forma individual.