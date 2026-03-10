Mi cuenta

Boiro recupera el programa "Un café co alcalde" de encuentros vecinales

La primera reunión será este jueves, 12 de marzo, a las 20 horas en Moimenta

Sandra Rey
10/03/2026 11:51
Imagen de una reunión en 2022 en el marco del mismo programa
Imagen de una reunión en 2022 en el marco del mismo programa
Cedida
El Concello de Boiro recupera este mes la actividad "Un café co alcalde" de encuentros vecinales en cada parroquia, con el fin de atender sus demandas y necesidades. La primera de esta rueda de reuniones será este jueves, 12 de marzo, a las 20 horas en Moimenta.

Está previsto que se hagan dos encuentros por mes para poder visitar todas las parroquias antes del verano. La finalidad es que los que vecinos y vecinas puedan poner de manifiesto las necesidades conjuntas de cada núcleo poblacional.

Con estas reuniones se  busca tener un contacto más directo con la ciudadanía y dar la oportunidad a los boirenses de que trasladen sus peticiones y demandas sin necesidad de desplazarse hasta el Concello. Estos encuentros pretenden, además, servir como complemento de las reuniones con vecinos que el alcalde y concejales y concejalas mantienen semanalmente de forma individual. 

