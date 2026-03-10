A Pobra presenta una nueva edición del ‘Xoga ao Baile Deportivo’

Presentación de la iniciativa Cedida

La asociación cultural, Taller Alecrín, en colaboración con la Concejalía de Cultura y el ANPA del Colegio Banda Seca, presentó ayer una nueva edición del programa ‘Xoga ao Baile Deportivo’, una iniciativa cuyo objetivo es acerca a la juventud distinta modalidades de esta disciplina física y artísticas. La actividad tendrá lugar en el CEP Plurilingüe Salustiano Rey entre hoy y el día 25 de este mismo mes.

Tal y como destacó la concejala de Cultura, Patricia Lojo, durante la presentación, “é unha maneira de achegar aos rapaces e rapazas a esta modalidade artística ao mesmo tempo que se promoven hábitos saudables”. Por su parte, el director de Taller Alecrín, Francisco Muñiz, destaca la importancia de “ofrecer experiencias educativas que van máis aló da aula e que contribúen ao benestar do alumnado”.

El programa abarca tres unidades de tres sesiones cada una a desarrollar en las aulas de Educación Física como parte de la programación de la materia. El objetivo principal es dar a conocer las modalidades de baile en pareja, tanto estándar como latino, que componen el programa de competición Baile Deportivo.