A Pobra organiza un obradoiro de conciliación familiar para las vacaciones de Semana Santa

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y del 1 a 6 de abril en el CEP Salustiano Rey Eiras

Sandra Rey
10/03/2026 16:06
Exterior del CEP Salustiano Rey Eiras
El obradoiro se desarrollará en el CEP Salustiano Rey Eiras
El Concello de A Pobra do Caramiñal, a través de la concejalía de Igualdad, promueve un obradoiro de conciliación para las vacaciones de Semana Santa con el objetivo de favorecer la compatibilización de la vida personal y laboral de las familias.

La actividad se desarrollará los días 30 y 31 de marzo y del 1 a 6 de abril en el CEP Salustiano Rey Eiras, en horario de 9 a 14 horas. Además, las familias tendrán a su disposición los servicios Madruga y Comedor, con los que se busca adaptarse mejor a las necesidades de las familias participantes.

El precio de la actividad será de 20 euros, con un 50% de descuentos para el segundo hermano o hermana, mientras que el tercero o tercera podrá asistir de manera totalmente gratuita.

Las personas interesadas podrán realizar las inscripción hasta el 25 de marzo a través de la Sede Electrónica del Concello (instancia general), en la oficina de registro municipal o directamente en el Servicio de Igualdad.

