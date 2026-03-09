Las mujeres reivindican en A Pobra y Ribeira sus derechos y una igualdad real en actos conmemorativos del 8-M

La charanga Bicoia amenizó con la interpretación de diversas piezas la concentración conmemorativa y reivindicativas del 8-M en A Pobra Chechu Río

Enfrente del consistorio de A Pobra fue el lugar en el que ayer, en torno a las doce y media del mediodía, se desarrolló una concentración conmemorativa y reivindicativa de los derechos y de una igualdad real con motivo de la celebración del 8-M, Día Internacional de la Mujer.Varias vecinas en representación de colectivos sociales y económicos, como fue una empleada del sector de la conserva en nombre de las trabajadoras o una ama de casa que hizo lo propio con las personas cuidadoras, así como una inmigrante, una persona con diversidad funcional y la niña Martina, de 10 años, presentaron sus principales reclamaciones, que en todo los casos remataron con la consigna "igualdade real, xa".

Una vecina en representación del colectivo de mujeres inmigrantes reivindicó en la concentración celebrada en la villa pobrense os derechos que todavía se les niegan Chechu Río

El turno de intervenciones en el acto en el casco urbano pobrense lo cerró la concejala de Igualdade, Estefanía Ramos, quién dio lectura al manifiesto institucional. El acto incluyó la actuación musical de la charanga Bicoia, que seguidamente recorrió las calles más céntricas de la villa, principalmente en la zona donde se sitúan los locales hosteleros, para amenizar la sesión vermú de la que disfrutaron numerosos vecinos, que salieron a la calle aprovechando la jornada soleada que les acompañaba.

El coro A voz das mulleres interpretó el tema 'Matriarcas' de Guadi Galego en la concentración desarrollada en la Praza do Concello de Ribeira Chechu Río

Media hora antes, fue la Praza do Concello, en Ribeira, donde se desarrolló una concentración bajo el título y el grito de guerra 'Feminismo e Revolución' -también se pudo escuchar "non á guerra"-, de la Marcha Mundial das Mulleres, con la intervención especial de un coro A voz das mulleres, que interpretó el tema 'Matriarcas' de Guadi Galego y, seguidamente, tuvo lugar la lectura de un manifiesto en el que se incluyeron las reivindicaciones de las mujeres en diferentes ámbitos y que, pese a los avances conseguidos, todavía queda mucho camino por andar y derechos que reconquistar.

Al final de la concentración en la Praza do Concello de Ribeira se dio lectura al manifiesto de la Macha Mundial de las Ujeres Chechu Río

Y a partir de la una menos cuarto, el auditorio municipal ribeirense fue escenario de la actuación del grupo de pandereteiras de Tahume, en conmemoración y reconocimiento a las tocadoras y cantareiras y bajo el título 'Tocadoras d'onte e d'hoxe'. Además, se proyectaron en una pantalla videos de mujeres que explicaron como eran sus vidas en una situación de desigualdad respecto a los hombres, así como que no se respetaron sus derechos y las consecuencias que tuvieron. Fue la aportación que realizaron las integrantes de dicha agrupación en la conmemoración del Día Internaiconal da Muller.

El grupo de pandereteiras de Tahume ofreció una actuación en conmemoración y reconocimiento de las tocadoras y cantareiras Chechu Río

El grupo de pandereteiras de Tahume ofreció una actuación en conmemoración y reconocimiento de las tocadoras y cantareiras Chechu Río