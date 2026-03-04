La ruta gastronómica de noviembre en O Barbanza generó un impacto directo de 32.000 euros en los 34 locales participantes, que sirvieron 6.500 tapas

Varios de los premiados acudieron a recoger su galardón en un acto que tuvo lugar delante del bar ‘La Calle’ en la Rúa Unión, en A Pobra Chechu Río

Los 34 establecimientos hosteleros que participaron en la undécima edición de la ruta ‘+Q Tapas’, impulsada desde la Mancomunidade de Municipios Barbanza Arousa, repartieron más de 6.500 de ese tipo de aperitivos durante los fines de semana de noviembre en que se desarrolló esa iniciativa, cada uno en una localidad distinta de la comarca. Así lo desveló el presidente de la entidad supramunicipal y alcalde de A Pobra, José Carlos Vidal, quien refirió también que ello alcanzó un impacto directo estimado superior a los 32.000 euros en los propios locales participantes. Por ello, subrayó que este evento está consolidado.

Esas palabras las pronunció en el acto de entrega, que tuvo lugar en la villa pobrense, de los premios a los negocios ganadores, ocupando los tres primeros puestos, por ese orden, ‘La Calle’, ‘Taberna dos Cuñados’ y ‘O Xanxo’ en A Pobra; ‘La Tablita’, ‘La UBI’ y ‘Furia’ en Boiro; ‘Aghro da Corna’, ‘O Castelao’ y ‘O Vilar’ en Rianxo, y ‘A Recoveira’, ‘Échale Huevos’ y ‘Tapería A de Maris’ en Ribeira. Desde Barbanza Arousa subrayaron que cada año cuentan con más participación y un mayor nivel en las tapas “que se superan en calidade, mimo e creatividade” y que eso es algo que “a xente valora moitísimo”.

José Carlos Vidal, que recordó que este evento empezó a realizarse para dinamizar la actividad en temporada baja y contribuir a desestacionalizar la demanda, incidió en que esta actividad supone un impulso para la gastronomía y ayuda a fortalecer al sector hostelero. “Durante catro fins de semana tivemos a oportunidade de disfrutar da nos cociña de formato pequeno e poñer en valor produtos locais de excelente calidade”, subrayó Vidal, quien también hizo un llamamiento a trabajar unidos, pues considera que así “seremos quen de impulsar novas propostas e proxectos que reforcen o noso tecido empresarial e sigan posicionado o noso destino”.