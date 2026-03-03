Mi cuenta

La Xunta otorgó 715.000 euros a seis entidades de Ribeira, Boiro y A Pobra para impartir doce cursos de Acciones Formativas para Desempleados

Amicos clausuró con éxito un curso para desempleados sobre atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales

Chechu López
03/03/2026 17:30
El centro integral de Amicos acogió el acto de clausura y entrega de diplomas de su curso de atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales
Luis Polo
Amicos clausuró el curso de Acciones Formativas para Desempleados (AFD), que comenzó el pasado 15 de octubre y que incluyó 415 horas de duración, que estuvo centrado en atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones sociales, y que contó con una aportación de unos 52.000 euros de la Xunta. En el acto participó la delegada en A Coruña del Gobierno autonómico, Belén do Campo, acompañada del director territorial de la Consellería de Emprego, Juan José Couce.

, que destacaron la implicación y compromiso de dicha entidad sin ánimo de lucro con la mejora de la empleabilidad de los ciudadanos de su entorno, junto a su formación para atender las necesidades de los usuarios de sus centros. En este sentido, Do Campo animó a todo su equipo a seguir trabajando y apostando por una formación de calidad y destacó el éxito de cursos como el impartido “xa que conseguen unha taxa de empregabilidade moi alta”, precisó.

Este curso incluyó los módulos dirigidos a personas dependientes en instituciones sociales de apoyo en la organización de intervenciones en el ámbito institucional -recepción y acogida y organización de actividades-, en la atención higiénico-alimentaria y en la atención sociosanitaria, así como apoyo psicosocial, atención relacional y comunicativa, inserción laboral, sensibilización medioambiental y en la igualdad de género, formación para la igualdad y prevención básica de riesgos laborales. 

La delegada territorial destacó “o esforzó” de la Xunta de Galicia en este tipo de formación, “xa que neste curso 2025-2026 se están a impartir na provincia da Coruña 202 cursos por un importe de case 11,2 millóns de euros”. Concretamente, en O Barbanza recibieron apoyos para realizar estos cursos seis entidades de los municipios de Ribeira, A Pobra y Boiro, para impartir una docena de cursos, por un importe de más de 715.000 euros. Además de la formación impartida en Amicos, hubo otras de operaciones auxiliares de servicios administrativos y generales, habilitación para la docencia en grados A, B y C del sistema de FP, gestión integrada de los recursos humanos, actividades de gestión administrativa, organización del transporte y la distribución, actividades administrativas en la relación con el cliente y salón de peinado, cuidados estéticos de manos y piés.

Do Campo destacó que el objetivo de estas formaciones pasa por mejorar las competencias profesionales de las personas beneficiarias, favoreciendo la obtención total o parcial de certificados profesionales con impacto directo en su inserción laboral. Y aprovechó su visita para dar a conocer que la Xunta de Galicia abrió en enero la convocatoria 2026-2027 de las AFD -pueden participar personas ocupadas hasta un máximo del 30% de las plazas, siempre que no se cumplan con gente sin trabajo- con un presupuesto inicial de 40 millones de euros, que es ampliable, en función de las necesidades, en cerca de 9,5 millones de euros reservados a entidades sin ánimo de lucro, para reforzar la empleabilidad y dar respuesta a las demandas reales de talento del tejido empresarial gallego. El plazo de presentación de solicitudes permanecerá abierto hasta el 20 de noviembre de este año.

