Trasladan a dos ribeirenses al Hospital do Barbanza por intoxicación de monóxido

Imagen de archivo del Hospital do Barbanza Chechu Río

Dos vecinos de Ribeira fueron trasladados por el Servicio de Urgencias Sanitarias 061 al Hospital de Barbanza por intoxicación por inhalación de monóxido en su vivienda.

El suceso tuvo lugar sobre las tres de la madrugada, momento en el que el personal del 061 recibió el aviso y solicitaba medios al 112 Galicia para intervenir en el hogar, ubicado en la calle Fondevila, puesto que estaban atendiendo a una persona por intoxicación.

A partir de ahí, desde el 112 se pasó aviso a los Bomberos de Ribeira, que salieron de inmediato para el punto. También fueron informados Policía Nacional, Local y personal de la empresa suministradora del gas.

Los Bomberos de Ribeira se encargaron de hacer las correspondientes mediciones, que dieron positivas en monóxido de carbono, y procedieron a ventilar la vivienda para que, una vez fuese posible, los técnicos revisasen la instalación del sistema de calefacción.