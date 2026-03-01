Herido un ciclista de gravedad tras sufrir una caída en Ribeira

Los servicios de emergencias actuando en el lugar del accidente Bombeiros de Ribeira

Un ciclista que circulaba por la vía DP-6705 que sube al Monte da Curota, en Oleiros, en el municipio de Ribeira, tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias 061 tras sufrir una caída y resultar herido de gravedad.

El suceso ocurrió sobre las 13:30 horas de este domingo, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria para el accidentado, quien quedó inconsciente. Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de Ribeira, la Policía Local y efectivos del GAEM y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Además, fueron informados agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos comunicaron que el ciclista fue evacuado en ambulancia por el personal sanitario.