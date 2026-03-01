Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Herido un ciclista de gravedad tras sufrir una caída en Ribeira

El suceso ocurrió sobre las 13:30 en la vía que sube al Monte da Curota

Sandra Rey
01/03/2026 17:23
Los servicios de emergencias actuando en el lugar del accidente
Los servicios de emergencias actuando en el lugar del accidente
Bombeiros de Ribeira
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Un ciclista que circulaba por la vía DP-6705 que sube al Monte da Curota, en Oleiros, en el municipio de Ribeira, tuvo que ser trasladado en una ambulancia del Servicio de Urgencias Sanitarias 061 tras sufrir una caída y resultar herido de gravedad.

El suceso ocurrió sobre las 13:30 horas de este domingo, cuando un particular contactó con el 112 Galicia para solicitar asistencia sanitaria para el accidentado, quien quedó inconsciente. Hasta el lugar también se desplazaron los Bomberos de Ribeira, la Policía Local y efectivos del GAEM y de la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de la localidad. Además, fueron informados agentes de la Guardia Civil de Tráfico.

Una vez en el punto, los bomberos comunicaron que el ciclista fue evacuado en ambulancia por el personal sanitario.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina