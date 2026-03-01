Mi cuenta

O Barbanza

El PSOE de Rianxo muestra su preocupación ante la falta de presupuestos oficiales para 2026

Redacción
01/03/2026 20:56
Imagen de archivo de portavoz socialista
EL PSOE de Rianxo muestra su preocupación ante la situación económica del Concello, que afronta el segundo año consecutivo con presupuestos prorrogados sin que exista, a día de hoy, una propuesta formal de cuentas para 2026 ni comunicaciones con los grupos de la oposición al respecto, según apuntan.

Los socialistas recuerdan que el alcalde, Julián Bustelo, anunciara en abril de 2025 que trataría de presentar una propuesta de presupuestos para 2026 en el propio verano de ese año. Sin embargo, el anuncio no se ha cumplido y el Concello “continúa sen unha planificación económica definida para o exercicio actual”, exponen.

Así, desde el PSOE manifiestan su total disposición al diálogo y a la colaboración con el gobierno municipal, con la intención de contribuir a la elaboración de un presupuesto equilibrado y con prioridades claras para el 2026.

En este sentido, proponen una serie de líneas prioritarias que incluyen el apoyo al deporte local y a la comunidad educativa, mejora de infraestructuras, planificación del suelo industrial, impulso del tejido económico y más.

