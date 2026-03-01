El Concello de A Pobra impulsa un proyecto de emergencia para actuar en el Paseo do Areal

Imagen de archivo de la senda marítima durante el mes de enero

El Concello de A Pobra do Caramiñal impulsará un proyecto de emergencia destinado a la consolidación de la cimentación del paseo marítimo do Areal, con el objetivo prioritario de garantizar la seguridad de las personas y preservar una infraestructura esencial para la villa.

Tras el seguimiento técnico realizado en las últimas semanas, y antes la evolución de los daños existentes en un tramo aproximado de 90 metros lineales, desde el Concello consideran que es “imprescindible” actuar “de maneira urxente para reforzar o muro e evitar o seu colapso”.

El alcalde, José Carlos Vidal, subraya que es una medida que se adopta “considerando que é necesario actuar urxentemente para evitar o colapso da infraestrutura, o que podería causar graves danos materiais e persoais. A pesar de que entendemos que non son competencias propias, senón doutras administracións, non podemos deixar pasar máis tempo. O primordial neste caso é a seguridade dos veciños e veciñas, polo que é necesario actuar coa máxima celeridade posible”.

Entre otras cuestiones, que se llegase a dar esta situación afectaría gravemente a la carretera DP-6703, fundamental para la circulación peatonal y viaria de la localidad y de las edificaciones y establecimientos que se sirven de la misma.

Con el objetivo de evitarlo, se prevé una intervención que consiste en el refuerzo de la cimentación por bataches (técnica de excavación por tramos cortos y alternos), penetrando 80 centímetros en el rasante actual del área y procediendo al relleno con hormigón. Este sistema ya fue empleado con anterioridad en otro tramos del paseo con éxito, por el que la actuación permitirá estabilizar temporalmente la estructura.

Los informes técnicos constantas que la acción continuada de los temporales provocó el lavado progresivo de la cimentación del muro, desgastándola y generando una pérdida significativa de la estabilidad en el tramo afectado.

Los episodios de fuertes borrascas registrados este inivierno aceleraron esta patología. Además, las previsiones meteorológicas apuntan a la llegada de otras nuevvas que podrían coincidir con las mareas vivas de marzo, las más intensas del año, lo que podría empeorar la situación y aumentar el riesgo de colapso del muro.