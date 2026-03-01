Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

Afundación presenta la muestra “Castelao grafista (facsímile)” en la localidad natal del intelectual

La exposición permanecerá abierta al público hasta el 1 de abril en el Centro Sociocultural Auditorio de Rianxo

Redacción
01/03/2026 21:00
Imagen de una de las obras de la muestra
Cedida
Afundación, la Obra Social de Abanca, presenta en Rianxo la muestra “Castelao grafista (facsímile)”, que llega a la localidad natal del intelectual gallego tras más de cinco años desde su nacimiento.

La exposición –una de las más visitadas– se creó en el año 2020, y tras los diferentes eventos celebrados a lo largo de 2025, “Ano Castelao”, llega a la villa natal de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con el propósito de dar continuidad al homenaje a una figura imprescindible en la cultura, política e historia de Galicia del siglo XX, coincidiendo con el 140 aniversario de su nacimiento.

La inauguración de la muestra será el miércoles, a las 13 horas, en el Centro Socicultural Auditorio de Rianxo, y esta permanecerá abierta al público hasta el 1 de abril, en horario de 10 a 14 horas los lunes, y de 11 a 13 y de 17 a 20 horas de martes a sábado.

Con esta exposición se busca seguir promoviendo el conocimiento y el estudio de un hombre y de un tiempo decisivos para la conformación de la Galicia contemporánea. El legado de Castelao, tanto narrativo, como ensayístico, investigador, político, pictórico o grafista, constituye uno de los más relevantes del sistema y la historia gallega.

