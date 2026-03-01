Afundación presenta la muestra “Castelao grafista (facsímile)” en la localidad natal del intelectual

Imagen de una de las obras de la muestra Cedida

Afundación, la Obra Social de Abanca, presenta en Rianxo la muestra “Castelao grafista (facsímile)”, que llega a la localidad natal del intelectual gallego tras más de cinco años desde su nacimiento.

La exposición –una de las más visitadas– se creó en el año 2020, y tras los diferentes eventos celebrados a lo largo de 2025, “Ano Castelao”, llega a la villa natal de Alfonso Daniel Rodríguez Castelao con el propósito de dar continuidad al homenaje a una figura imprescindible en la cultura, política e historia de Galicia del siglo XX, coincidiendo con el 140 aniversario de su nacimiento.

La inauguración de la muestra será el miércoles, a las 13 horas, en el Centro Socicultural Auditorio de Rianxo, y esta permanecerá abierta al público hasta el 1 de abril, en horario de 10 a 14 horas los lunes, y de 11 a 13 y de 17 a 20 horas de martes a sábado.

Con esta exposición se busca seguir promoviendo el conocimiento y el estudio de un hombre y de un tiempo decisivos para la conformación de la Galicia contemporánea. El legado de Castelao, tanto narrativo, como ensayístico, investigador, político, pictórico o grafista, constituye uno de los más relevantes del sistema y la historia gallega.