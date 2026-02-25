El centro de salud de O Saltiño, en Boiro, acogió el acto central en la comarca para exigir mejoras urgentes en Atención Primaria

La concentración principal en la comarca se desarrolló delante de la puerta de acceso al ambulatorio boirense Chechu Río

Delante del centro de salud de O Saltiño, en Boiro, tuvo lugar ayer la concentración principal en O Barbanza convocada por la sección de Saúde de la Confederación Intersindical Galega (CIG) en los ambulatorios de Galicia para denunciar la sobrecarga y la precariedad del trabajo en Atención Primaria (AP) y expresar que no quieren más “grupos de traballo”, y se dio lectura a las 17 medidas urgentes que se demanda para esos servicios sanitarios. Además, desde el sindicato nacionalista anunciaron que para el jueves 12 de marzo convocará una huelga en Atención Primaria en todas las categorías profesionales.

La CIG -Saúde demanda que se dote a la AP de estructuras de gestión con capacidad presupuestaria y de recursos humano propios; la puesta en marcha el cambio de modelo retributivo para toda la AP, incorporando el pago por TIS, "modulado por tramos etarios e complexidade, sen perda retributiva en ningún caso"; la incorporación del pago de la intersustitución para todas las categorías en las que no sea posible la contratación de personal de las listas de contrataciones, y establecer agendas de trabajo diario en la medicina de familia de un máximo de 30 pacientes y establecer un plan de gestión urgente de la sobrecarga de las agendas de trabajo

Máximo de pacientes

Igualmente, reclama el establecimiento de un número máximo en las agendas de trabajo diario del personal de Enfermería y de los profesionales de Odontoloxía, en ambos casos en función de la cartera de servicios, de las características de la población atendida y de las actividades a realizar, y también agendas de trabajo diario en Pediatría de un máximo de 20 pacientes y un plan de gestión urgente de sobrecarga de las agendas de trabajo; así como que se garantice que los equipos de trabajo de médicos de cabecera, de Pediatría y de Enfermería que comparten cupos tengan el mismo tramo horario; establecer ratios suficientes de matronas en función de la población de mujeres sin límite de edad y ratios suficientes de fisioterapeutas de AP, en ambos casos en aplicación de su cartera de servicios, garantizando agendas de calidad con espacio para actividades grupales, y definir los criterios para las ratios de profesionales de las áreas administrativas e incrementar las plazas necesarias en función de las cargas de trabajo y de la demanda de los centros de salud.

Dicha concentración ante el ambulatorio de O Saltiño también sirvió para demandar que se establezca un cronograma para desarrollar las carteras de servicio de todas las categorías profesionales que están en AP, haciendo un análisis de los cupos actuales y de las cargas de trabajo, incorporando al personal necesario; planificar medidas urgentes y evaluables para elimianr la burocracia innecesaria; garantizar que los planes funcionales de los Puntos de Atención Continuada (PAC) contemplen el aumento frl personal preciso de todas las categorías profesionales presentes en los PAC para que no se superen las 30 atenciones urgentes por profesional y turno: solucionar los problemas del cómputo de jornada del personal de los PAC; garantizar presen ia de equipos completos en todos los PAC, e incorporar el pago del turno rotatorio complejo -49,48 euros- al personal de gestión y servicios de los PAC.