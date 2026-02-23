Alumnado del PIE de Boiro, A Pobra y Rianxo se forma en la elaboración de un currículo y carta de presentación para aspirar a un puesto de trabajo

María Boisa Dosil, consultora de Recursos Humanos de Micofer by Empatif, fue la encargada de impartir el taller sobre elaboración de un currículo y carta de presentación Cedida

Un total de 26 integrantes del alumnado del Programa Integrado de Emprego (PIE) que se desarrolla conjuntamente en Boiro, Rianxo y A Pobra participaron en un taller de diseño de currículos y carta de presentación.

Así, en dicha actividad formativa, las personas asistentes tuvieron la oportunidad de aprender consejos prácticos para elaborar ese documentos destacando sus habilidades, experiencias y competencias, así como recomendaciones que resultan claves para adaptar su currículo y carta de presentación a las diferentes ofertas de trabajo y que sean elemento diferenciador en los procesos de selección.

Esa acción formativa fue impartida por María Boisa Dosil, que es consultora de Recursos Humanos de la entidad Micofer by Empatif, y aportó la visión de un reclutador, dando a conecer qué aspectos valoran más las empresas y cómo analizan los perfiles, así como los elementos que pueden marcar a diferencia en una candidatura.