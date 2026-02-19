Una familia del IES Nº1 de Ribeira promueve una actividad de astronomía

Fachada del centro educativo ribeirense

Una familia del ANPA Caramecheiro del IES Nº1 de Ribeira impulsa la actividad “Astronomía empeza e remata con ‘A’” que, además de permitir aprender sobre el espacio, quiere dar visibilidad al papel de la mujer dentro de dicha ciencia. La iniciativa será en el patio exterior trasero del centro educativo el lunes 23 de febrero, a las 19 horas, y está abierta a todo el público.

Durante la actividad se contará con diferentes telescopios motorizados y, gracias a un proyector, un ordenador portátil y un programa astronómico específico, Stellarium, se reproducirán aquellos objetos más destacados del espacio ocultos o no visibles por su posición en esa noche. Además, se captarán algunas imágenes.