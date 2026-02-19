Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Una familia del IES Nº1 de Ribeira promueve una actividad de astronomía

La iniciativa será en el patio exterior trasero del centro educativo el lunes 23 de febrero, a las 19 horas

Redacción
19/02/2026 21:09
Fachada del centro educativo ribeirense
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

Una familia del ANPA Caramecheiro del IES Nº1 de Ribeira impulsa la actividad “Astronomía empeza e remata con ‘A’” que, además de permitir aprender sobre el espacio, quiere dar visibilidad al papel de la mujer dentro de dicha ciencia. La iniciativa será en el patio exterior trasero del centro educativo el lunes 23 de febrero, a las 19 horas, y está abierta a todo el público.

Durante la actividad se contará con diferentes telescopios motorizados y, gracias a un proyector, un ordenador portátil y un programa astronómico específico, Stellarium, se reproducirán aquellos objetos más destacados del espacio ocultos o no visibles por su posición en esa noche. Además, se captarán algunas imágenes.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina