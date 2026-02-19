Mi cuenta

Un incendio originado en un lavavajillas calcina la cocina de una vivienda en Rianxo

Fuentes policiales informaron que la casa estaba deshabitada, por lo que no hubo daños personales

Sandra Rey
19/02/2026 15:12
Efectivos trabajando en el suceso
La Policía Local de Rianxo, junto a efectivos de Protección Civil y Bomberos de Boiro, intervinieron en la mañana de este jueves en un incendio en una vivienda, el cual se originó en un lavavajillas y calcinó por completo la cocina.

Según informaron fuentes policiales, el inmueble estaba deshabitado, por lo que, aunque los daños materiales fueron importantes, no hubo que lamentar heridos. El suceso tuvo lugar en la parroquia de Asados.

