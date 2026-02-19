Queremos Galego O Barbanza organiza en febrero actos de impulso de la lengua

Imagen de archivo de una concentración de la plataforma

La Plataforma Queremos Galego O Barbanza organiza para el mes de febrero dos actos para impulsar la lengua de la comunidad autónoma, que tendrán lugar este sábado, 21 de febrero, y el 28 de febrero.

En cuanto a la primera jornada, “Día Internacional da Lingua Propia”, será una conferencia impartida por la abogada y directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Elsa Quintas Alborés, bajo el nombre “Dereitos Lingüísticos: unha necesidade”. El encuentro será en el salón de actos del auditorio municipal de Rianxo, a las 19 horas.

Posteriormente, el 28 de febrero, en el busto de Castelao del Paseo da Ribeira, en Rianxo, tendrá lugar a las 12 horas un acto contra la emergencia lingüística, con actuación musical del cantautor Xosé Duarte. Si llueve, será en el auditorio.