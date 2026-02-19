Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Diario de Arousa

Mi cuenta

Leer edición en PDF
Las notificaciones están bloqueadas. ¿Cómo desbloquear?
Cambiar la configuración de cookies
Suscribete
O Barbanza

Queremos Galego O Barbanza organiza en febrero actos de impulso de la lengua

Los eventos será en el 21 y 28 de febrero

Redacción
19/02/2026 21:05
Imagen de archivo de una concentración de la plataforma
0620_wayalia_redideal_251121_carlos
0620_bonilla_redideal_251121_veronica
0620_liceo_redideal_251121_tamara

La Plataforma Queremos Galego O Barbanza organiza para el mes de febrero dos actos para impulsar la lengua de la comunidad autónoma, que tendrán lugar este sábado, 21 de febrero, y el 28 de febrero.

En cuanto a la primera jornada, “Día Internacional da Lingua Propia”, será una conferencia impartida por la abogada y directora del Observatorio de Derechos Lingüísticos, Elsa Quintas Alborés, bajo el nombre “Dereitos Lingüísticos: unha necesidade”. El encuentro será en el salón de actos del auditorio municipal de Rianxo, a las 19 horas.

Posteriormente, el 28 de febrero, en el busto de Castelao del Paseo da Ribeira, en Rianxo, tendrá lugar a las 12 horas un acto contra la emergencia lingüística, con actuación musical del cantautor Xosé Duarte. Si llueve, será en el auditorio.

0620_alba_cocinas_redideal_251121_cristina
0620_arte_floral_calo_251121_carlos
0620_dans_relojeros_redideal_260109_cristina
0620_pazo_santa_cruz_redideal_251121_cristina
0620_puertas_delfin_redideal_251212_cristina