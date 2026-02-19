La alcaldesa de Ribeira califica de "decepcionante" la reunión de la Junta Local de Seguridad

El subdelegado de Gobierno, la alcaldesa y representantes municipales durante la reunión Cedida

El Concello de Ribeira celebró ayer su Junta Local de Seguridad, copresidida por el subdelegado de Gobierno en A Coruña, Julio Abalde, y la alcaldesa, María Sampedro, quien calificó el encuentro de “decepcionante” debido a que, más allá de apelar a la coordinación entre la Policía Local y la Nacional, la primera edila no considera que “nos deran nada a maiores do que solicitábamos”, como es el aumento de efectivos en el municipio.

La reunión, en la que también estuvieron presentes representantes de los distintos cuerpos de seguridad, se realizó con motivo de la creciente actividad delictiva en el municipio, caracterizada en su mayoría por robos en viviendas y en el interior de vehículos. “É unha gran preocupación para nós, que estamos á fronte deste goberno e Concello, pero tamén o é para o conxunto da cidadanía”, subrayó Sampedro.

La alcaldesa destacó que hasta ahora la coordinación de los diferentes agentes de seguridad del municipio ha sido “excelente”, pero valora que la situación ha llegado a un punto en el que es necesario la presencia de más efectivos en las calles.

“Estabamos falando desa necesidade dunha patrulla dobre as 24 horas do día por parte da Policía Nacional, dese incremento de efectivos que solicitabamos en comparación con outras comisarías que poden ter uns datos similares aos nosos, ou unha población similar á nosa, e que teñen moitos máis axentes”, expuso la alcaldesa de Ribeira.

Así, insiste en que desde el ejecutivo local, dentro de sus posibilidades, van a hacer todos los esfuerzos que sean necesarios, tanto a nivel económico como de personal, para otorgar “aos ribeirenses esa tranquilidade que merecen”. Además, incide en que “o Concello de Ribeira non vai deixar de insistir a través de cartas, peticións, estadísticas e números para solicitar ao Goberno central os medios necesarios para que a nosa veciñanza se atope segura e tranquila”.

También, otra cuestión abordada durante el encuentro fue la posibilidad de contar con una brigada especial dedicada al menudeo de droga, pues “gran parte da problemática destas persoas que están a delinquir vén dada dun problema de drogodependencia e da existencia de menudeo nalgunhas zonas do municipio”, así como otra centrada en temas de extranjería, “que nun sitio como Ribeira faría moita falta para poñer ao día moitos temas administrativos”, apuntó Sampedro. Sin embargo, ambas solicitudes no obtuvieron respuesta.

Por su parte, desde la Subdelegación subrayaron la importancia de seguir manteniendo una coordinación fluida entre los cuerpos, indicando que, según datos analizados, en el 2025 la tasa de criminalidad en delito convencional en Ribeira bajó en un 11% respecto al anterior.