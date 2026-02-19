Mi cuenta

El Lab Barbanza da la bienvenida a dos nuevos proyectos que se suman a su red de emprendimiento

El alcalde y el concejal de Comercio mantuvieron un encuentro con los "coworkers" para planificar actividades durante el 2026

Redacción
19/02/2026 21:02
Imagen del encuentro
El alcalde y el concejal con los "coworkers"
Cedida
El alcalde de Boiro, José Ramón Romero, y el concejal de Comercio, Formación y Empleo, Roberto Lojo, visitaron este miércoles a los “coworkers” del Lab Barbanza, a los que recientemente se han sumado dos nuevos proyectos emprendedores que están desarrollando allí su actividad: uno de ellos es una empresa de elaboración de aceite de oliva artesanal y el otro presta soporte administrativo para empresas y autónomos.

Además de dar la bienvenida a las nuevas incorporaciones, el encuentro también sirvió para la puesta en común de la actividad que están desarrollando los otros “coworkers” y crear posibles sinergias entre los usuarios del espacio, con el fin de poder ejecutar proyectos en común.

Otro de los puntos tratados fue la planificación de actividades de dinamización y promoción durante 2026 y que cuentan con la colaboración de los proyectos albergados en el espacio. “Cada vez máis este centro estase a converter nun lugar de referencia para o emprego e o emprendemento e queremos seguir desenvolvendo propostas e actividades que contribúan á xeración de emprego”, afirmó el alcalde.

