El Concello de Boiro licita la construcción de una vivienda modular de emergencia social

Exterior de la Casa Consistorial boirense

El Concello de Boiro saca a licitación la construcción de una vivienda modular de emergencia social por importe de 39.200 euros. Esta adquisición está financiada por la Diputación de A Coruña mediante el POS+ para gastos sociales extraordinarios.

La actuación consiste en la implantación de una vivienda desmontable de pequeño tamaño que se instalará en una parcela municipal en Espiñeira. Se trata de un inmueble que pueda prestar servicio de alojamiento puntual a una persona o familia durante un periodo breve hasta encontrar un lugar adecuado.

Con esto, el Concello de Boiro buscar ofrecer una alternativa habitacional de manera temporal en situaciones excepcionales de urgencia o emergencia de carácter social, o en conflictos convivenciales que puedan poner en peligro la integridad física o emocional de algunas personas.

Así, se continúa habilitando herramientas para situaciones de emergencia, como ya se hizo con la rehabilitación de una vivienda unifamiliar de "os mestres" de Praia Xardín.