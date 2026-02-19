Mi cuenta

Diario de Arousa

O Barbanza

El Concello de A Pobra abre una convocatoria de empleo para auxiliares de ayuda en el hogar

Serán contrataciones temporales y el proceso de selección será mediante el sistema concurso-oposición

Redacción
19/02/2026 20:56
Exterior de la Casas Consistorial pobrense
Exterior de la Casa Consistorial pobrense
Cedida
El Concello de A Pobra anuncia la apertura de una bolsa de empleo de auxiliares de ayuda en el hogar con el objetivo de reforzar y ampliar la prestación de este servicio esencial en el municipio.

La convocatoria tiene como finalidad la formación de una bolsa de trabajo para realizar contrataciones laborales temporales que permitan cubrir las necesidades del servicio. Una vez terminado el proceso selectivo, que se desarrollará mediante el sistema concurso-oposición, e objetivo es contratar hasta siete auxiliares.

El plazo de presentación de solicitudes será de cinco días hábiles desde el día siguiente a la publicación del anuncio en el BOP. Así pues, el periodo termina el próximo 26 de febrero incluido. Las instancias podrán presentarse a partir del 20 de febrero, a través de la sede electrónica municipal o en el registro general del Concello.

La concejala de Servicios Sociales, Amparo Cerecedo, destacó la importancia del servicio para garantizar la atención a las personas que más lo necesitan. La edila aseguró que “un dos piares fundamentais do benestar na nosa sociedad son os coidados no entorno, e para iso é preciso levar adiante servizos públicos de calidade para a veciñanza”.

