A Pobra ya tiene proyecto para remodelar su fachada marítima: "Beiras da Caramiña"

Representación del proyecto ganador Cedida

El Concello de A Pobra do Caramiñal anuncia el proyecto ganador del concurso para remodelar la fachada marítima del municipio: “Beiras da Caramiña”, una propuesta presentada por el equipo formado por la arquitecta, María Fandiño, y LandLab, y que consiguió la máxima puntuación del jurado entre las 15 candidaturas presentadas.

El proyecto formula una intervención que mantiene una imagen integradora de la identidad de la localidad, mezclándola de forma escalonada y perpendicular con la linealidad del frente marítimo. Esta operación permite que la fachada no funcione como límite, sino como un elemento que penetra en el interior del tejido histórico, reforzando la continuidad entre la villa y el mar.

De esta manera, la propuesta mantiene la esencia de A Pobra do Caramiñal sin renunciar a la potencia transformadora de la actuación. La intervención formula un marco flexible capaz de ordenar la movilidad, el espacio público y la actividad portuaria, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento del mercado semanal y la vida cotidiana de la villa. En definitiva, se trata de un proyecto que combina el respeto por lo existente y la capacidad de proyección futura.

El área de intervención abarcará desde el puente de San Antonio hasta la estación de autobuses y el puerto comercial. En este tramo del litoral se concentran numerosos elementos clave: zonas portuarias, espacios verdes, equipamientos públicos, viviendas, tráfico de paso y el mercado, que cada miércoles transforma radicalmente el funcionamiento del pueblo.

En cuanto al concurso de proyectos, fue convocado tras un diagnóstico realizado por la Fundación RIA en el año 2018, en colaboración con la Axencia Galega de Infraestructuras (AXI), que puso el foco en la carretera AC-305 y su afección al tejido urbano de A Pobra do Caramiñal y otros pueblos del entorno.

Como resultado del proceso, el equipo ganador recibirá un premio de 20.000 euros a cuenta de la adjudicación del contrato para la redacción del Plan Director. Los demás equipos finalistas, Javier Rocamonde y Rodríguez + Pintos arquitecto, recibirán un premio de 8.000 y 5.000 euros respectivamente en reconocimiento a su trabajo.