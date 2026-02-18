Mi cuenta

O Barbanza

Varias zonas de Rianxo sufren una caída de internet durante varias horas

Vecinos afirman que la incidencia afecta a las parroquias de Leiro, Araño y Asados

Redacción
18/02/2026 13:41
Imagen de archivo de un ordenador
Rianxo atraviesa desde la tarde de este martes una caída generalizada del servicio de internet, que afecta tanto a la Casa Consistorial como a varias áreas del término municipal.

Según informa el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, al parecer la incidencia no solo repercute en Rianxo, sino también en otras zonas de Galicia. Como consecuencia, desde el Concello comunican la imposibilidad de realizar ciertos trámites administrativos hasta que se solucione el problema.

Asimismo, fuentes vecinales afirman que la caída también afecta a zonas de las parroquias de Leiro, Araño y Asados.

